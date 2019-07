María Escarmiento (María de OT 2018) debuta con ‘Amargo amor’, un reggaetón oscuro, arábigo y sexual

María Villar había destacado como una de las concursantes con más personalidad de la última (hasta el momento) edición de Operación Triunfo, la del año 2018. Más allá de las polémicas a cuenta del término “mariconez” en ‘Quédate en Madrid’ de Mecano (que se negaba a cantar por considerarlo homófobo) o de la visita de su novio, el realizador de clips indies Pablo Amores, María se atrevió en su paso por el concurso a interpretar cosas tan osadas (para un talent-shows de estas características) como ‘Amorfoda’ de Bad Bunny o una ‘Voy en un coche’ de Christina Rosenvinge transformada casi en punk.

Por eso se aguardaba con cierta expectación cómo podría orientar su carrera musical (recordemos que formó parte de un grupo de noise rock, y que su círculo de amistades incluye a las miembros del grupo Hinds), sin que lo tuviera aún claro cuando salió de la academia de OT y la entrevistamos. La pasada semana ya tuvimos una pista cuando supimos que, bajo el alias de María Escarmiento, colaboraba en la nueva mixtape de la reggaetonera Ms Nina como anticipo de su primer single en solitario. Un ‘Amargo amor’ que, como se anunció, se ha lanzado hoy en co-edición por parte de Universal –que en principio se reserva el derecho de guiar las carreras de los triunfitos– y HermanX, el sello de sonidos más contemporáneos del conglomerado El Segell del Primavera (que ha editado por ejemplo a Cupido).

‘Amargo amor’ es una producción de Merca Bae, productor español de electrónica, hip hop y demás sonidos urbanos que ofreció unos beats expresamente a María. “Escuché este beat e immediatamente me transportó a un ambiente de noche, oscuridad… Me puse en mood sexual-romántico-triste y no tardé nada en componerla” cuenta según la nota de prensa. Efectivamente, se trata de una base de reggaetón oscuro y con algunos rasgos arábigos en sus teclados sobre la que María canta con cierta frialdad una letra que alterna rimas tan poco ingeniosas como “noche” y “coche” y “fuerte” con… ¡Ejem! “Fuerte”, con líneas tan explícitas como “borrando mis recuerdos al final pues me he corrido” o “te lo pienso hacer lento, es normal que te enchoches”. Y aunque el tono sea de misterio y ocuridad, lo cierto es que el gancho “bebé, esto es mala suerte / yo no quiero perderte, pero no pue’o quererte” termina siendo ultrapegadizo.

Como soporte visual, no podría ser otro más que Pablo Amores el que firmara el clip para ‘Amargo amor’. “Lo grabamos en Mazarrón, Murcia”, explica María. “Teníamos claro que queríamos una localización potente y esta nos parecía ideal. Lo teníamos todo bastante controlado menos lo de la luna, que de repente apareció allí loquísima, enorme, en medio de un montón de nubes, y representaba la idea que teníamos”. Efectivamente, el vídeo pone en contraste el fuerte contraste entre este paisaje costero-montañoso levantino, la luz del anochecer, la imagen desafiante de Escarmiento y un Citröen Xsara antiquísimo. Un mix impactante que, obviamente, nos obliga a plantear nuestra pregunta favorita: ¿Revelación o Timo?