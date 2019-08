BROCKHAMPTON / GINGER

BROCKHAMPTON vuelven a usar las mayúsculas para titular su nuevo álbum (y, por supuesto, sus canciones). No hemos encontrado explicación oficial, pero es curiosa la coincidencia: después de la trilogía que les llevó al estrellato, el colectivo se vio sacudido por las acusaciones a Ameer Vann, que resultaron en su salida forzosa de la banda y en un huracán emocional para todos los miembros del grupo. ‘iridiscence‘, compuesto en muy poco tiempo, trataba en gran medida esas consecuencias, y parece haber sido un paréntesis viendo lo que contiene este ‘GINGER’ donde, sí, hay espacio para el “aftermath” del tema Vann, pero en general vuelve a ser un vehículo terapéutico para los miembros del grupo… y para sus cada vez más numerosos fans.

Y es que BROCKHAMPTON no solo no han tocado techo, sino que siguen sumando adeptos con cada tema que sacan y con cada concierto que dan, como comenté en mi crónica de su directo en el Bilbao BBK Live, donde además estrenaron la primera canción de este álbum. Ese día comenté que llamaba la atención cómo el show de pronto parecía un típico concurso de testosterona y de pronto alternaba con movimientos de voguing o con los chicos haciendo twerking mientras rapeaban, y esa dualidad sigue presente, tanto a nivel de anécdota (en el mismo tema, ‘BOY BYE’, lo mismo te referencian a Johnnie Cochran que a Regina George) como a nivel más trascendental (vuelven a tratar abiertamente la masculinidad tóxica en cortes como ‘BIG BOY’). En este disco, donde la producción vuelve a quedar en casa (Robert, Jabari, Romil y Kiko, componentes del grupo, son los encargados de ella), comentaba Kevin Abstract que quería conseguir un álbum más alegre, “de verano”, para contrarrestar las emociones negativas que tienen tanto ellos como su público: “sus padres están cabreados porque Estados Unidos está fatal y sus trabajos son una mierda, y luego eso lo pagan en casa, así que los chavales se van a Twitter e Instagram buscando algo que se relacione con ese sentimiento… y nuestra música lo hace”, comentó recientemente en una entrevista a NME.

Quizás esto y la situación que se vive en Texas (“estamos acojonados, por nuestra vida, la vida de nuestra madre, de nuestros primos: en Texas tus profesores tienen armas, tus amigos, los padres de tus amigos…”) hace que la misión de hacer ese disco feliz y veraniego no se haya cumplido, como él mismo reconoce: puede haber temas más inmediatos (el mencionado ‘BOY BYE’ es un ejemplo) y con más ganchos, pero las letras tienen poco de “veraniegas”, y el mejor tema de este trabajo, ‘DEARLY DEPARTED’, es un ejemplo. “I must keep creating truths and hooks to get up outta this hell for myself”, dice Abstract en este tema que samplea ‘Barefoot’ del productor sueco Jimmy Ledrac. La canción incluye un solo de guitarra y toques psicodélicos, pero sobre todo incluye uno de los versos más intensos de la banda, ese en el que Dom tira varios dardos a su ex-compañero Vann (“pass the weight off to your friends and never face the truth / because you never learned how to be a man”) en una escalada en la que acaba “soltando el micro”… literalmente (“you could talk to God / I don’t wanna hear, motherfucker”).

Jabari y Kevin aseguran que han llegado a hacer más de 100 canciones para este disco, de las cuales solo 12 entraron en el corte final. Y, de nuevo, firman una colección de temas más que interesante, teniendo cabida aquí el punto clásico de ‘I BEEN BORN AGAIN’, medios tiempos como ‘SUGAR’, la estupenda ‘IF YOU PRAY RIGHT’ (con guiño a Nina Simone en su continuación ‘HEAVEN BELONGS TO YOU’), la interesante incorporación de Victor Roberts con su tema homónimo y, por supuesto, las colaboraciones, que han sido todo un acierto. El estribillo entre Merlyn, Matt y la invitada Deb Never funciona a la perfección en ‘NO HALO’, donde también interviene Ryan Beatty, y la dominada por slowthai ‘HEAVEN BELONGS TO YOU’ es una gozada. Todas estas colaboraciones se unen a una menos directa pero más sorprendente: el actor Shia Labeouf, a quien Kevin conoció a través de Jaden Smith y que ha actuado de musa y hasta guía terapéutico (!) para el grupo.

Calificación: 7,.6/10

Lo mejor: ‘DEARLY DEPARTED’, ‘IF YOU PRAY RIGHT’, ‘ST. PERCY’, ”HEAVEN BELONGS TO YOU’, ‘NO HALO’

Te gustará si te gustan: slowthai, Blood Orange, Kali Uchis, Frank Ocean, serpentwithfeet, Lil Nas X

