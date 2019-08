Ed Sheeran se retira 18 meses de los escenarios, tras ofrecer la mayor gira de todos los tiempos

La monstruosa gira de más de 250 conciertos que ha ofrecido Ed Sheeran presentando su disco ‘Divide’ ha llegado a su fin después de más de dos años en la carretera. El cantante ha informado de que se retira durante 18 meses, pues como es normal, ha de estar exhausto. “Como sabréis -o no-, he estado con la gira de Divide durante más de dos años, y este es mi último día de todo esto. Hay algo amargo en ello (…) Este es mi último concierto durante probablemente 18 meses”.

Parece, pues, que no habrá gira para presentar su último disco, lo cual es lógico, pues ‘No 6 Collaborations Project‘ se compone de colaboraciones en todos los casos, y un tour es por tanto inviable. Edward Christopher además no necesitará dinero alguno después de haber recaudado una cantidad récord de dinero con este tour. Incluso sin los datos de las últimas fechas, a principios de agosto el tour de Ed Sheeran rebasaba los 736 millones de dólares recaudados. Así, superaba los 735 millones de la que hasta ahora era la gira que más había recaudado de la historia, la de entre 2009 y 2011 de U2. 8,5 millones de personas han visto a Ed frente a los 7,3 millones que vieron entonces a U2. Eso sí, Ed Sheeran ha necesitado muchos más shows: más de 250 conciertos frente a los 110 de U2.

En Wikipedia podéis encontrar una página más o menos bien documentada de las giras que más han recaudado de la historia, y cuyo top 10 hoy por hoy está así:

1.-Ed Sheeran / Divide Tour

2.-U2 / 360° Tour

3.-Guns N Roses / Not in this Lifetime Tour

4.-The Rolling Stones / A Bigger Bang Tour

5.-Coldplay / A Head Full of Dreams Tour

6.-Roger Waters / The Wall Live

7.-AC/DC / Black Ice World Tour

8.-Madonna / Sticky & Sweet Tour

9.-P!nk / Beautiful Trauma World Tour

10.-U2 / Vertigo Tour