Nick Cave habla sobre su tortuosa relación con PJ Harvey: “me dejó ella a mí”

Vuelve a la palestra la que fue una de las grandes leyendas de los años 90: el romance entre Nick Cave y PJ Harvey. ¿Será verdad que se terminaron tan mal que ni querían coincidir de gira el mismo día en la misma ciudad, y menos dentro de un festival?

De manera totalmente improbable, Nick Cave ha decidido responder a una pregunta sobre PJ Harvey en uno de esos “preguntas y respuestas” que mantiene con sus seguidores a través de esta web. Una pregunta que por parte de un periodista habría terminado probablemente en un hospital o entre rejas, a Ramón, desde Sao Paulo, le ha salido así de bien. La pregunta era: “¿por qué dejaste tu relación con PJ Harvey en los 90?”. Cave ha contestado: “La verdad es que yo no dejé a PJ Harvey, PJ Harvey me dejó a mí. Estaba ahí, en el suelo de mi piso de Notting Hill, el sol se colaba por la ventana, me sentía bien, tenía una bella y joven cantante como novia, cuando el teléfono sonó. Lo cogí y era Polly.

-Hola, dije.

-Quiero romper contigo.

-¿Por qué?, pregunté.

-Es el final, me comentó.

Me quedé tan sorprendido que casi se me cae la jeringuilla al suelo”.

Obviamente, Nick Cave reconoce que “las drogas pudieron ser un problema entre ellos”, pero también otros asuntos, como el problema de él “para entender el concepto de monogamia” y otros temas de Harvey. “Al fin y al cabo, surgió el hecho de que éramos dos personas brutalmente creativas, cada una demasiado absorbida por sí misma como para convivir en el mismo espacio. Éramos como dos maletas del mismo juego perdidas, en una cinta transportadora que no iba a ningún lado”.

Nick Cave terminó tras esta ruptura su disco ‘The Boatman’s Call’ (1997), que dice “que le curó de Polly Harvey” y cambió el modo en que hizo música. “La ruptura me llenó de una energía lunática que me animó a escribir abiertamente canciones sobre experiencias comunes y humanas, como los corazones rotos, algo que había evitado hasta la fecha, en su lugar mezclando mis experiencias personales en historias con personajes”. Aquel álbum se abría con el clásico de Nick Cave ‘Into My Arms’ y también incluía el tema ‘(Are You) The One That I’ve Been Waiting For?’. El disco sucedía a ‘Murder Ballads’ (1996), en el que se incluía el célebre dueto entre ambos artistas, ‘Henry Lee’. Os recordamos que el regreso de Grinderman podría ser inminente y que este mismo mes lo celebrábamos con 6 de los grandes temas de este otro proyecto de Nick Cave. Y hablando de “monogamia”, ‘No Pussy Blues’ hablaba de insaciable sed sexual…