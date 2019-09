Lana Del Rey publica su nuevo disco… y anuncia el siguiente para 2020, ‘White Hot Forever’

Lana Del Rey publica hoy viernes 30 de agosto ‘Norman Fucking Rockwell!’, su nuevo disco. Sin embargo, la cantante ya ha anunciado el siguiente en una entrevista con The Times recogida por The Independent.

¿Es algún tipo de broma? ¿Se está quedando Lana con el personal? ¿Nos ha metido alguien algo en la bebida? Parece que no. En la entrevista, Del Rey revela que su siguiente trabajo llevará por título ‘White Hot Forever’ y que saldrá en 2020. Ha dicho: “Ya he escrito partes del disco. Se llama ‘White Hot Forever’. Seguramente vaya a lanzarlo por sorpresa en algún momento de los próximos 12 o 13 meses”. Y ha añadido: “Estoy muy emocionada ahora mismo, no quiero tomarme ningún descanso”.

Del Rey, artista prolífica como pocas, alguna vez ha publicado álbumes con poco margen de tiempo entre lanzamientos. Aunque pertenecía a la misma etapa, el EP de 8 canciones ‘Paradise‘ era lanzado el mismo año que ‘Born to Die‘ (en el periodo de enero a noviembre), mientras la cantante sorprendía lanzando ‘Honeymoon‘, su tercer disco oficial, solo un año después del anterior, ‘Ultraviolence‘.

Some things we talked about:

– Norman Fucking Rockwell

– Who she'd like to run against Trump in 2020

– Her next album, titled White Hot Forever and coming in the next 12 months (!)

– Her "modern retelling" of Alice in Wonderland, which she's writing + composing new music for

— Al Horner (@Al_Horner) August 30, 2019