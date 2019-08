La Canción Del Día: ‘Tenderness’ de Jay Som retrata con “ternura” la paranoia en la era de las redes sociales

La estadounidense Jay Som, una de las artistas de rock alternativo revelación de las últimas temporadas, acaba de publicar su nuevo álbum, ‘Anak Ko’, que reseñaremos en breve. Y entre sus espléndidos singles se encuentra ‘Tenderness’.

‘Tenderness’ destaca claramente entre el resto de canciones publicadas por Jay Som gracias a su dulce y precioso estribillo, tan claro como la luz del sol y a su vez conmovedor y lleno de esa “ternura” a la que alude el título de la canción. Por contraste, su única estrofa está compuesta por un ritmo lo-fi hecho con el clásico programador LM-1, y la transición de esta al estribillo es tan abrupta que ambas partes parecen pertenecer a canciones distintas, aunque no para mal. Estamos, en cualquier caso, ante una chuchería soft-rock directamente inspirada en Steely Dan como la propia Melania Duterte ha reconocido, pero cuyo melódico estribillo podrían firmado los Corrs en su mejor etapa.

Una melodía dulce, la de ‘Tenderness’, que Jay Som utiliza no obstante para contarnos un tema menos agradable: la angustia ante las redes sociales. La letra de ‘Tenderness’ habla sobre la obsesión que puede llegar a producir la imagen en las redes de una nueva persona que te gusta, pero Jay Som va más allá: “Va sobre mirar el teléfono y ver a una persona y el hecho de que no puedas escapar de ello”. La artista añade: “Tengo una relación extraña con las redes sociales y con cómo la gente me percibe: soy una persona con una plataforma, per también una artista en solitario, o una persona marginalizada. Esto ha llegado a afectarme bastante. Quería expresar esas emociones, pero me sentía sofocada. Creo que muchas de las temáticas en las canciones del disco surgen de emociones que he reprimido, como la frustración o el hecho de aceptarme a mí misma”,