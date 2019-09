‘Heavenly’ de Cigarettes After Sex: más de lo mismo, sí, ¿pero eso es bueno o malo?

Parte de la redacción evalúa ‘Heavenly’, el single de regreso de Cigarettes After Sex.

“El regreso de Cigarettes After Sex comienza como una canción de cierre de la tercera temporada de ‘Twin Peaks’, y después va resultando más y más “celestial”, como la más bonita de las producciones dream pop. Tan idílica como la isla de Mallorca ha resultado a los de Greg Gonzalez. Hay un poco de súplica en alguna estrofa (“dime que es amor / dime que es real / acaríciame con un beso, acaríciame con un beso”), pero el estribillo es un absoluto remanso de paz. Greg suena totalmente confortable cuando afirma “aquí es donde quiero estar (…) te doy todo mi amor, todo mi amor”. Una preciosidad”. Sebas E. Alonso.

“Cigarettes After Sex tienen a priori muchas cosas que me gustan; querencias post-punks y góticas, oscuridad, atmósfera… Pero su música no me seduce lo más mínimo. Su propuesta me parece pretenciosa y meramente estética, envoltura sin contenido ni emoción. Y me aburren soberanamente. Así que no voy a negar que me acerco a ‘Heavenly’ con todos mis prejuicios alerta. El single empieza bien, pero me ocurre lo de siempre con ellos: que si qué bonito, que si suena sugestivo, que si viva el shoegaze y el sonido 4AD, blablabla… Pero enseguida la estructura de la canción se me revela repetitiva y monótona; no avanza, se estanca. Y me acaba empachando, me agobia y pido la hora, para no variar. Cigarettes, probablemente no sois vosotros: soy yo. Pero sigo sin compraros el hype”. Mireia Pería.

“¿Un gran single de Cigarettes After Sex o más de lo mismo? Ambas cosas. Y por suerte, porque Cigarettes After Sex siguen perfeccionando su fórmula en este conmovedor ‘Heavenly’ que contiene desde ya uno de sus estribillos más bonitos: “aquí es donde quiero estar, donde es tan dulce y celestial”. El otoño en blanco y negro de Cigarettes After Sex vuelve a ser absolutamente evocador en este tema cuya mezcla de bajos slowcore y envolventes atmósferas dream-pop vuelve a confirmar que la banda sigue siendo de las mejores en lo suyo”. Jordi Bardají