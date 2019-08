Sigue el “atardecer infinito” de Cigarettes After Sex: ‘Heavenly’ avanza su segundo disco, ‘Cry’

Cigarettes After Sex, uno de los proyectos más queridos por el público independiente, está de regreso con un nuevo álbum tras la excelente acogida de su primer álbum, que fue uno de los mejores de 2017. Además, su sello presume de la venta de lo equivalente a 550.000 unidades. En los tiempos que corren, no está nada mal.

Greg Gonzalez sigue fiel a su inspiración dream pop en el primer sencillo que adelanta, el single ‘Heavenly’, que puede escucharse desde hoy. La canción está inspirada por la “abrumadora belleza que sintió observando el atardecer infinito de una playa recóndita de Letonia”. El disco también tendrá un nombre 100% Cigarettes After Sex, pues este no es otro que ‘Cry’. Estará a la venta el próximo 25 de octubre, se ha grabado en “una mansión de la isla de Mallorca” a la que llegaron “la misma semana en que salió el disco anterior” y para Greg, el sonido está ligado totalmente a la localización. También dice la nota de prensa que entiende el disco como una película (¿quizá de David Lynch?) pero que no deja de ser un álbum sobre “romance, belleza y sexualidad”.

Así se llamarán las 9 canciones de ‘Cry’:

01 Don’t Let Me Go

02 Kiss It Off Me

03 Heavenly

04 You’re the Only Good Thing in My Life

05 Touch

06 Hentai

07 Cry

08 Falling in Love

09 Pure