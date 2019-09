G Flip / About Us

9 años tenía la australiana Georgia Flipo cuando empezó a funcionar como baterista de estudio y corista en el mundo de la música local, llegando a realizar una gira con la banda de Melbourne Empra. Conocida por todo el mundo como G Flip desde el año pasado, la cantante ha ido despuntando gracias a una larga serie de singles: 6 de las 10 pistas incluidas en el debut que ha publicado esta semana se han promocionado con anterioridad de una manera o de otra. El trasfondo de estas composiciones es una relación con una chica con la que lo ha dejado varias veces, habiéndole pedido a ella permiso para publicar estas letras sobre su vida privada, dando finalmente lugar al título del álbum, ‘About Us’ (“sobre nosotras”).

Las rupturas y los malentendidos han inspirado textos como el de la inicial ‘Lover’ (“solo quiero ser tu amante / sabes que no somos amigas / sí, he intentado querer a otra / pero no tenía demasiado sentido”) o ‘Morning’ y ‘Waking Up Tomorrow’ que, seguidas, hablan sobre con quién deseas ver amanecer los días en la cama… o sobre amanecerlos en soledad. Son numerosas las baladas; y si bien en ‘Lover’ encontramos el espíritu de ‘Nothing Compares 2-U’, un poquito de Lana del Rey y un poquito de la Katy Perry de ‘Teenage Dream’ en ese puente; en ‘Bring Me Home’ la referencia parece la Rihanna de ‘Stay’. Una canción sobre un colapso emocional que G Flip ha querido representar con un vídeo en el que se ha grabado tocando la batería hasta que literalmente no podía más del dolor.

Como baterista profesional desde hace rato, es noticiable que G Flip no haya querido abusar de este instrumento. Al contrario, muchos de los mejores momentos optan por las cajas de ritmos. Así, la secuencia agradece la virguería electrónica del que fue su tema de presentación, ‘About You’; la percusión tropical de ‘Killing My Time’; el fondo electro de ‘Drink Too Much’, sobre los excesos y la fiesta asociados a la fama que conducen al fracaso amoroso; o números de pop a lo Alizée como ‘I Am Not Afraid’, que ha contado con la co-producción de Ariel Rechtshaid. Pueden abundar las comparaciones con Billie Eilish debido a la producción dada a cortes como ‘Stupid‘, pero G Flip lucha por encontrar su propio camino. Dice en ‘Bring Me Home’ que “los caminos sinuosos pueden llegar a grandes destinos”, y eso es lo que sucede cuando decide cerrar el álbum con el medio tiempo de corte optimista ‘2 Million’, en el que mira al futuro con calma y esperanza: es su canción favorita de todas las que ha escrito y puede ser todo un amuleto para ella.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Drink Too Much’, ‘Killing My Time’, ‘About You’, ‘Bring Me Home’, ‘2 Million’

Te gustará si te gustan: Billie Eilish, Halsey, Lorde

Escúchalo: Spotify