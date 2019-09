Shura: “No me vestiré de Papa todos los días para las sesiones de fotos, ¡no tengo suficientes sombreros!”

Shura ha publicado este año su segundo disco, ‘forevher‘, muy abiertamente inspirado en el soul de los 70 en contraste con el fulgor synth-pop que caracterizaba a su notable debut de 2015, ‘Nothing’s Real‘. Las cosas han cambiado bastante para Alexandra Lilah Denton en todo este tiempo. Lo más importante es que ha encontrado el amor y de eso nos habla ‘forevher’, pero también cabe mencionar que Shura ya no está en una discográfica multinacional sino en una independiente, lo cual le ha permitido hacer exactamente el álbum que quería hacer. Un trabajo exquisito en cualquier caso, de una gran elegancia y emotividad, en el que al contarnos la historia de su relación (que empezó a distancia, ella y su novia se conocieron en un concierto de MUNA), la artista crea un gran retrato sobre el amor. Hablamos con la autora de ‘Touch’ sobre su nuevo álbum, su antiguo sello, la necesidad de reinvención o su vida en Estados Unidos.

No paro de leer que en tu nuevo disco hay un cambio de sonido. Evidentemente lo hay, es diferente al anterior, menos synth-pop, pero al mismo tiempo, me parece que en ‘Touch’, tu canción más popular, podría haber encajado aquí. ¿Estás de acuerdo?

Sí, ‘Touch’ en cualquier caso es bastante diferente a muchas de las cosas que hay en ‘Nothing’s Real’, es relajada y meditativa. En cuanto a los ritmos, tienes toda la razón en que se parecen, ‘Touch’ tiene un elemento lánguido que también está presente en el nuevo álbum. Cuando trabajaba en ‘Nothing’s Real’, el sello me empujaba a hacer synth-pop, a hacer canciones más rápidas, más grandes… Recuerdo que cuando escribí ‘White Light’ era una canción mucho más lenta de lo que terminó siendo. El sello me pidió que la acelerara y lo hice pero la convertí en una canción disco súper loca de 7 minutos con un outro alucinante. Se quedaron en plan: “¿cómo vamos a mandar esto a la radio?” Así que hice lo que me pidieron pero también me rebelé un poquito. Y sí, este disco es más soul pero lo es porque refleja la música que he estado escuchando en todo este tiempo.

“A veces me encuentro escuchando cosas y pienso: “¿dónde está la canción?” No soy capaz de recordarla después. Me he vuelto más tradicionalista en ese sentido”

Evidentemente el disco tiene mucha influencia del soul de los 60 y 70. Tú has mencionado a Minnie Riperton, Joni Mitchell, yo oigo un poco de Al Green, todo eso, por supuesto Brill Building… ¿Ha sido influencias directas? ¿De qué tipo de pop clásico es deudor el disco?

No conozco demasiado el catálogo de Brill Building… El sonido del disco es resultado de la combinación de varias cosas. Patrice Rushen siempre ha sido una inspiración para mí. También la música pop psicodélica de los 60, los Beach Boys, Dennis Williams; todas esas armonías y capas y caps de tomas vocales han sido una guía para el álbum. cuanto a música moderna me inspira gente como Air o Tame Impala. No ha habido un artista o disco en particular que me haya inspirado sino muchos a la vez. En el primer disco había cosas de Madonna tanto como de Warpaint o The War on Drugs. Antes que músico, yo soy fan de la música, así que siempre estoy escuchando cosas nuevas e inspirándome. Es cuando finalmente empiezo a grabar cuando paro de escuchar música porque me gusta tener una visión clara y ejecutarla sin pensar demasiado en las modas, ya que eso te hace tomar decisiones por las razones equivocadas.

Recuerdo verte hace años en directo, tocabas ‘White Light’ y yo pensaba que eras una productora de house. Pero luego tu debut estaba muy enfocado en la canción pop, y este también. ¿Te ves como cantautora más que como productora?

Siempre me he visto más como cantautora que como productora. Cuando era más joven y empezaba a hacer música me interesaban mucho las técnicas de producción, cuanto más raras mejor, y no pensaba en las canciones. Recuerdo a mi padre preguntándome: “¿cuándo vas a escribir un estribillo?” Yo era alérgica a los estribillos por entonces, si una canción sonaba “catchy” ya no me molaba. De adolescente me resistía a escribir cualquier cosa que sonara como una canción convencional. Ha sido al cumplir años cuando he aprendido a apreciar las canciones. Lo que me gusta de la producción ahora es que, si una canción es buena para empezar, puedes producirla como te dé le gana, con un sonido “cool” o mainstream, da lo mismo. Al final la gente con lo que va a conectar es con la canción. Frank Ocean es un ejemplo de artista que escribe canciones brillantes con arreglos poco convencionales. Al trabajar en el álbum con Joel Little, él me animaba para que no tuviera miedo de escribir canciones. Y ahora lo disfruto mucho. A veces me encuentro escuchando cosas y pienso: “¿dónde está la canción?” No soy capaz de recordarla después. Me he vuelto más tradicionalista en ese sentido.



¿Dejar de un lado el synth-pop de ‘Nothing’s Real’ ha sido una decisión consciente por tu parte?

Más que una decisión consciente de no hacer synth-pop, lo que ha habido es una decisión consciente de hacer algo diferente y evolucionar. Cuando saqué mi primer disco no había expectativas de ningún tipo. Pero a la vez yo he crecido admirando a gente que se reinventaba a cada disco. Es importante como artista arriesgarte. A veces valdrá la pena y otras no, a algunas personas les gustará y a otras no, pero eso también forma parte del viaje. Sigue habiendo sintetizadores en el álbum en cualquier caso, pero quería que ‘forevher’ reflejara un mundo diferente al álbum anterior.

¿Cómo afectará tu nuevo sonido a tus próximos directos?

Ahora giro con un “drum kit” real, que es algo que no hicimos con el disco anterior. Es emocionante porque muchas de las canciones del primer disco las grabamos con baterías reales pero como en la gira anterior dependíamos de los samples, no podíamos tocarlas en directo. Como performer para mí es importante que el show, como el disco, cambie, porque habrá gente que no nos habrá visto pero otra que sí, y yo no me siento cómoda al tocar todo de la misma manera que en la gira anterior. También es importante ser fiel a tu propuesta, es decir, nadie quiere escuchar una versión ska de ‘Touch’, tienes que respetar a tus fans ene se sentido. Pero también tienes que intentar ir más allá. ¿Cómo puedo hacer que el final de ‘Touch’ sea más emocionante? ¿Cómo hacer la transición de una canción a otra de la mejor manera posible?

“Me alegra no haber vuelto a hacer un disco con un sello que consideraba que yo misma no sabía lo que era mejor para mí”

Siempre me resultan fascinantes las historias de artistas indies que son fichados por una major y después son despedidos. Has dicho que te sentiste aliviada cuando Polydor te despidió. ¿Qué esperaba exactamente de ti cuando te fichó?

En mí caso ha sido al contrario, me fichó una major primero y después me he ido a una indie. Suele ser al revés, como les pasó a The War on Drugs, que estaban en Secretly Canadian y después se fueron a Atlantic. Yo ya había hablado con Secretly Canadian antes incluso de fichar por Polydor, pero en ese momento me interesaba depender de la inversión de un gran sello para hacer el disco que quería hacer. La razón por la que me sentí aliviada cuando Polydor me despidió fue la siguiente: ‘Touch’ fue un hit viral, no fue un éxito global, pero para mí sí fue un gran éxito; y aunque el disco alcanzó el top 20 en las islas británicas, quizá Universal había esperado más. Pensé que si seguía con ellos perdería mi poder y que me mandarían a escribir con 6 compositores diferentes o que me pedirían que saliera en el single de otro artista. Me alegra no haber vuelto a hacer un disco con un sello que consideraba que yo misma no sabía lo que era mejor para mí. Ahí es cuando entró Secretly Canadian, un sello que había querido trabajar conmigo desde el principio porque siempre han entendido la música que yo quiero hacer. Fichar con ellos fue casi como volver a casa. Lo curioso es que cuando digo a la gente que yo estaba en Polydor me responden: “¿en serio? ¡pensaba que estabas en una indie!?” ¡Y estaba en una de las discográficas más grandes del planeta! Incluso estando en Polydor, la percepción que tenía la gente de mí es que estaba en un sello independiente, así que ahora tiene sentido, es como lo que tenía que haber sido desde el principio.



Es gracioso porque has dicho que desde Polydor te animaban a que fueras más una popstar y que tú no estabas cómoda, pero ahora sales en un vídeo vestida de Papa…

Quiero explorar nuevas vías con las que presentarme a mi misma. No estoy diciendo que me vaya a vestir de Papa cada vez que haga una sesión de fotos… ¡no tengo suficientes sombreros! Pero cuando estaba en Polydor lo que quería era agarrarme a toda costa a lo que yo era, a mi identidad. Ahora estoy más relajada al respecto. Pienso que disfrazarse es una de las partes divertidas de mi trabajo, y ahora estoy aprendiendo a disfrutar de este aspecto de mi profesión. Por ejemplo, cuando miras una foto de Madonna puedes adivinar exactamente a qué etapa de su carrera pertenece y qué música hacía en ese momento. Eso es increíble.

¿Es verdad que fuiste a un “spa de monjas” hace poco o era una broma?

¡Era real! Estuve en Italia el pasado fin de semana y yo no lo sabía pero mi novia había reservado un masaje en un spa que solía ser un convento de monjas. Por eso se dice que es un spa de monjas. Fue la mejor sorpresa del mundo.

“Mucho del lenguaje que usamos para el amor es el mismo que usamos para la religión: hablamos de adorar a alguien, el sexo es como un ritual…”

La religión es un tema central en el álbum. De hecho el single ‘religion’, que en realidad va sobre sexo, es el primero que escribiste y has dicho que el resto de canciones conectan con él. ¿De dónde viene tu fascinación con la religión? ¿En qué punto conectas religión y sexo? ¿Desde pequeña?

Siempre me ha interesado la religión, desde pequeña. Mi padre era director de documentales y hacía documentales sobre figuras religiosas como el Papa. Además, estudié inglés en la universidad así que me interesa el lenguaje. Me parece muy interesante que mucho del lenguaje que usamos para el amor es el mismo que usamos para la religión: hablamos de adorar a alguien, el sexo es como un ritual, y cuando ponemos las manos sobre alguien durante un encuentro sexual, no es tan diferente a cuando lo hacemos para curar o bendecir a alguien. Históricamente la idea del sexo por placer, más allá de la procreación, ha sido un tabú, ha sido algo con lo que la religión ha estado incómoda. Y obviamente si eres gay no practicas sexo para procrear, lo haces por placer… A menos que haya habido avances científicos de los que no esté enterada, yo no me voy a quedar embarazada por accidente. Y no es por hablar otra vez de Madonna pero casualmente saqué mi disco el día de su cumpleaños y ella es una artista que ha jugado mucho con la iconografía religiosa a largo do de su carrera. ‘forevher’ es mi contribución este tipo de pop que juega con la religión.

Que una mujer se vista de Papa es bastante subversivo en cualquier caso, ¿no?

Pero hacerlo en 2019 no es lo mismo que haberlo hecho hace 20 año. Aunque sí nos ha tocado una teoría de la conspiración…

Sí, la QAnon…¿Qué pasó?

Creo que cuando publicas algo en Facebook se convierte en un anuncio y este lo termina viendo la gente. Me parece que algunas personas lo publicaron en un foro y decidieron que el vídeo estaba financiado por los Illuminatti y que yo era una mujer transgénero que estaba intentando dirigirles hacia una red de pederastia. Algunos comentarios decían que el vídeo parecía caro porque estaba financiado por los Illuminatti. Chloe Wallace, la directora, y yo nos partíamos de risa y decíamos: ¡ojalá nos lo hubieran hecho los Illuminatti! Pero el vídeo parece caro porque trabajamos muy duro para que luciera así. Desde luego ‘religion’ obtuvo una respuesta viral muy diferente a la de ‘Touch’ que incluso llegó a dar miedo durante un tiempo. En algún momento una persona llegó a presentarse con una pistola en una pizzería… Espero no tener que empezar a tener conversaciones serias sobre seguridad en mis conciertos.



En el disco subrayas lo absurdo de la Biblia, y mencionas que María es virgen y a la vez madre. Es una idea muy machista.

Y todo lo que eso significa para la mujer, que la mujer perfecta sea físicamente imposible… Por un lado, tienes a la mujer perfecta, que es virgen y a la vez madre, y por otro a Eva, que es culpable de todos los pecados originales. La Biblia y la mujer han tenido desde siempre una relación delirante. Cuando estos textos fueron escritos hace decenas de millones de años, seguramente estaba extendida la idea de que una mujer que es madre tiene tanto poder que es intimidante para los hombres. De ahí que ellas hayan sido subyugadas durante siglos. Si lo piensas, cuando una mujer tiene un hijo, nunca hay duda de que ella es la madre, pero con el padre nunca lo sabes al 100%, a menos que seas un hombre tan intenso que le pides a tu pareja que se haga un test de paternidad solo para estar seguro. No es por nada que el ejemplo de mujer perfecta nunca ha practicado sexo pero a la vez tiene un bebé…

“Estamos desesperados por tener esperanza en estos tiempos. Por eso, el resurgimiento de la fe para mí tiene todo el sentido del mundo”

¿Cómo es tu vida en Nueva York? EE UU eun país muy religioso… ¿Cómo concilias el hecho de ser atea con vivir en un país tan apegado a la religión? Es curioso que haya artistas a los que consideramos terriblemente cool. como Kanye West, Lana Del Rey o Justin Bieber. que no tienen reparo en mostrar lo religiosos que son.

Diría que partes de Estados Unidos son más religiosas que otras. En cualquier caso, esto no me afecta en el día a día. Es una cosa aceptada socialmente. En un día normal no vas a tener una conversación sobre religión con alguien y descubrir en qué creen. Yo soy atea pero tengo muchísimos amigos religiosos, uno de ellos me dijo que el vídeo de ‘religion’ le había encantado. Al final lo importante es aceptar a todo el mundo y ser respetuoso. Sí es interesante que haya artistas como los que dices que pueden ser “cool” y a la vez religiosos, esto hace 10 años quizás no habría sido así. Pero al final la gente simplemente busca algo en lo que creer. Estamos desesperados por tener esperanza en estos tiempos. Por eso, el resurgimiento de la fe para mí tiene todo el sentido del mundo.

Has explicado tus canciones en Twitter con detalles muy personales, algunos de los cuales aparecen de hecho en tus letras. ¿No te da reparo exponer tanto de tu vida personal en las redes sociales? ¿O lo ves como una liberación?

Por un lado, yo siempre me he sentido cómoda compartiendo cosas de mi vida personal en las redes ya que uso mi vida como inspiración. ¡Mi vida es la razón por la que escribo canciones! Para mí es natural… Pero también tiene que ver con el concepto del disco. ‘forevher’ habla exactamente sobre cosas que han pasado durante mis tres años de relación. Por el otro, al final lo que hago es compartir mi vida en mis propios términos, porque son cosas que ya he contado en mis canciones. Yo tengo suerte de poder dedicarme a la música y hacer conciertos, pero no soy ninguna superestrella. Puedo caminar media hora por las calles de Londres y nadie sabrá quién soy. Disfruto de cierta anonimidad.

‘Tommy’ cuenta una historia preciosa, conmovedora. ¿Estás especialmente orgullosa de esta canción? ¿Sabes que ha sido del señor de Marfa en el que está basada?

Estoy muy orgullosa de esta canción y en concreto del tramo en el disco compuesto por ‘tommy’, ‘princess leia’ y ‘flyin’. Es algo que no podría haber hecho en mi primer álbum . Y es muy emocionante porque perfectamente no podría haber escrito ‘tommy’ de no haber entrado en esa tienda justo en el momento en el que lo hice. Si hubiera entrado media hora antes o media hora después, la canción probablemente no existiría.

¿Grabaste su voz a escondidas?

¡Mi novia lo hizo y luego me lo contó! Y me alegré mucho de lo que hiciera. El señor quería hacerse selfis con nosotras, fue una conversación adorable… Cuando terminé de grabar ‘tommy’ me puse a experimentar con la grabación de voz y cuando la integré en la canción me hizo llorar… Por cierto, el señor tenía 89 años cuando le conocimos, pero sigue en plena forma. Tengo que mandarle una copia del disco en vinilo. No sé si tendrá un tocadiscos, aunque si alguien puede tener un tocadiscos hoy en día, seguramente sea un hombre de 89 años…