Flume, viral tras “comerle el culo” a una chica en plena sesión en Burning Man

Flume es uno de los productores de electrónica más populares y respetados tras la edición en 2016 de su segundo álbum, ‘Skin‘, ganador en 2017 del Grammy a Mejor álbum de dance o electrónica. Entre los éxitos del australiano se encuentran ‘Never Be Like You’ con Kai, ‘Say It’ con Tove Lo, ‘Drop the Game’ o su remix de ‘You & Me’ de Disclosure.

Ahora, el adalid del future bass es noticia tras su paso por el festival Burning Man, que ha vuelto a celebrarse un año más en el desierto Black Rock de Nevada. El músico acaba de ofrecer una sesión en el festival pero de lo que está hablando la gente es de un instante de su presentación en el que el joven de 27 años aparece claramente comiéndole el culo a una chica durante unos segundos. Según NME, Flume atendía así a una pancarta sujetada por un asistente al concierto que se preguntaba si el músico “siquiera comía culo” (?).

En cualquier caso, parece que la chica en cuestión, que se llama Paige Elkington y es actriz, es novia de Flume. De hecho era ella misma quien quien subía el vídeo a su cuenta de Instagram para goce de todo el mundo. Tras hacerse viral lo borraba, pero las copias del vídeo ya han corrido como la pólvora por las redes sociales y por eso podemos mostrároslo en todo su esplendor.