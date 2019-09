Caravan Palace / Chronologic

“¡Cada día es un milagro!”. “¡Ayudémonos los unos a los otros!”. “¡Volvamos a conectar con la gente!”. Podrían ser las frases de una secta de cualquier tiempo, de “los desconectados”, esa nueva tribu urbana que reniega de internet; o incluso una declaración de Lorena Álvarez. Pero es la letra del nuevo single principal de Caravan Palace, el grupo francés que con el electro-swing por bandera ha construido en el pasado hits como ‘Lone Digger’ o ‘Wonderland’. Con sus tres álbumes hasta la fecha han conquistado las listas de su país, Bélgica o Suiza e incluso se han colado varias veces en el top 100 británico de álbumes, algo de lo que !!! no pueden presumir.

El buen rollo y las ganas de vivir llenan canciones como el sencillo del que hablaba, ‘Miracle’, o el siguiente, el contagioso ‘Plume’, especialmente efectivo en la secuencia tras un tema tan reposado y jazzy como el tristón ‘Melancolia’, en el que sí se afrontan otros temas más escabrosos como la depresión y la muerte. En ‘About You’, se usa el “featuring” de Charles X solo para que luzca más este himno de empoderamiento de la cantante Colotis Zoé, en el que se muestra desafiante (“soy una gran mujer con dinero y coches / soy más alta que tú y sin usar tacones”) con varias referencias a otras canciones de la historia del pop (“I’m a tough girl, don’t need anybody / Not a gold digger, not a sugar baby”). Pero en general predominan los cantos al amor y a la vida, como sucede con el “carpe diem” de ‘Waterguns’.

Las producciones de Caravan Palace se caracterizan por ser una gran amalgama de géneros musicales, no solo porque emerjan guiños al jazz y a la banda sonora hollywoodiense como el instrumental ‘Fargo’ o algunos pasajes del gran cierre para el álbum que supone ‘April’. Sino porque algunas canciones son todo un viaje en sí mismas: ‘Moonshine’ empieza como un tema de Crystal Fighters, con una melodía folk casi más propia de Kings of Convenience… pero el tipo de producción con voces infantiles es algo que podrían haber firmado Justice. El dance noventero, el hip-hop, el dubstep, el disco, el techno o el soul se asoman durante segundos en unas producciones que a veces dan con la tecla justa de variedad, como ‘Leena’; y otras resultan algo pomposas, como es el caso de la pachanguera ‘Waterguns’, donde la colaboración de Tom Bailey no termina de aportar mucho. Aptos para un festival como Dcode, donde actúan este finde, y también para una cortinilla televisiva, Caravan Palace pueden agradar tanto a seguidores de Sofi Tukker como de Bruno Mars.

Calificación: 6/10

Temas destacados: ‘Miracle’, ‘April’, ‘Moonshine’, ‘Plume’

Te gustará si te gusta: Basement Jaxx, Sofi Tukker, Vinila von Bismark

Escúchalo: en Spotify