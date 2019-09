Manel alternan sintetizadores, rap y a Maria del Mar Bonet en ‘Per la bona gent’

Se lo han pensado porque ya han pasado tres años desde su último disco ‘Jo competeixo‘, pero al fin están de vuelta Manel. La banda catalana presenta hoy el primer single de su nuevo álbum. Ambos se llamarán igual, ‘Per la bona gent’. El sencillo que conocemos al mismo tiempo que su vídeo, marca de la casa, está caracterizado por un sample de ‘Alenar’, un tema de Maria del Mar Bonet de 1977.

Según la nota de prensa, con esta canción Manel han querido hacer una “reflexión sobre la porosidad de las fronteras entre el bien y el mal”. Oficialmente alternarán “electrónica, rap y tradición” en este quinto disco que ha producido Jake Aron y sacan en su sello Ceràmiques Guzmán, y eso es algo que puede intuirse en este extraño single en el que sí, escuchamos esa tradición, pero también por ejemplo emergen unos fuertes sintetizadores de fondo y golpes de teclado bastante setenteros en el pre-estribillo. El gancho “aportado” por Maria del Mar Bonet es “Tres portes tinc a ca meva / obertes a tots els vents: la que està oberta per tu, l’altra per la bona gent, la que està oberta per tu / l’altra per la bona gent”, mientras el gancho de Manel es “afina les preguntes, afina les preguntes” antes de ese estribillo de sintes con las frases casi rapeadas.

El vídeo ha sido dirigido por Lluís Sellarès, en él aparecen Manel como actores como a ellos les gusta, mostrando a una familia de vacaciones, el paraíso de un buffet, una boda, una depilación o un totum revolutum final, entre otras cosas. Os dejamos con las primeras fechas que se conocen de la gira.

09/11/19 – VALÈNCIA (Deleste Festival – Jardins del Palau )

16/11/19 – BARCELONA (Cruïlla de Tardor – Poble Espanyol)

23/11/19 – TARRAGONA (Tarraco Plaça Arena)

29/11/19 – GIRONA (Temporada Alta – La Mirona)

28/12/19 – LLEIDA (Teatre de la Llotja)

09/01/20 – MADRID (Inverfest – La Riviera)