Bon Iver anuncia conciertos en grandes recintos de Madrid y Barcelona la próxima primavera

Como seguro gustará saber a sus fans, España no va a quedarse sin presentaciones oficiales de ‘i,i‘, el nuevo álbum de Bon Iver. Y no serán precisamente en pequeñas/medianas salas, sino en recintos de tamaño medio/grande, al más puro estilo Arcade Fire, Katy Perry, Billie Eilish o Lana Del Rey: la promotora Live Nation acaba de anunciar que el grupo de Justin Vernon estará los días 16 y 17 de abril en el WiZink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, respectivamente. Una variante de Big Red Machine, banda paralela que el propio Vernon mantiene con Aaron Dessner de The National, se encargará de abrir ambos conciertos.

Las entradas para sus conciertos se podrán adquirir en la preventa de Live Nation el jueves 12 de septiembre a las 10h –registrándote en www.livenation.es/login– o en la venta general el viernes 13 de septiembre a las 10h, de nuevo en la web de Live Nation o en Ticketmaster. Su precio único serán 51€ más gastos.

Al margen de que pudiera presenciarse su concierto en Mad Cool el pasado julio, parece que todo fan del proyecto de Vernon tendrá en estos conciertos un entorno más propicio para disfrutar del notable –aunque menos brillante que en otras ocasiones–, ‘i,i’. Además, claro está, de su alabada discografía previa.