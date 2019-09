Muere Daniel Johnston, uno de los mayores músicos de culto de todos los tiempos

El artista de culto Daniel Johnston ha muerto a los 58 años a consecuencia de un ataque al corazón, según ha informado su antiguo mánager Jeff Tartakov. El prolífico artista llegó a publicar 17 discos entre 1981 y 2012, desde ‘Songs of Pain’ hasta ’Space Ducks’, siendo uno de los más exitosos ‘1990’ editado en dicho año, conteniendo temas como ‘True Love Will Find You In the End’ o ‘Some Things Last a Long Time’. El mencionado ‘Space Ducks’, su última obra de estudio, contó con las ilustres colaboraciones de Unknown Mortal Orchestra o Eleanor Friedberger. Su estilo lo-fi y su manera de publicar los discos en modestas cassettes inspiraron a decenas de artistas de diversas generaciones, siendo uno de los nombres fundamentales del underground de las últimas décadas.

Pero no todos se quedaron en el underground. Entre los artistas variadísimos de diversas generaciones y estilos que le rindieron homenaje estuvieron Kurt Cobain, que llegó a portar una camiseta suya cuando pocos sabían quién era; Nacho Vegas y M Ward, que tomaron ideas de su cancionero; el artista Ricardo Cavolo, que llegó a publicar un libro sobre él; o Lana del Rey, que co-produjo un documental sobre su vida y le versionó. Ese corto documental ‘Hi, How Are You Daniel Johnston?’ se editaba justo 10 años después que el celebrado ‘The Devil and Daniel Johnston’ de 2005. Otros muchos artistas que le han versionado son Tom Waits, Beck, TV on the Radio, Eels, Bright Eyes, Death Cab for Cutie, Sparklehorse, Mercury Rev o The Flaming Lips.

Daniel Johnston, que también destacó como artista visual, tuvo que lidiar con diversos problemas de salud mental y hubo de pasar ciertas temporadas internado tras ser diagnosticado de esquizofrenia y desorden bipolar. En España tuvimos la suerte de tenerle un poco más cerca durante esta misma década gracias a su reivindicación por parte de Primavera Sound o en Madrid gracias a su paso por La Casa Encendida. En las próximas horas ampliaremos esta información.