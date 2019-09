The Who evitan el romance y la nostalgia en su primer disco en 13 años, del que adelantan ‘Ball and Chain’

The Who ha anunciado nuevo disco. Se llama simplemente ‘Who’ y sale el 22 de noviembre. Curiosamente, el grupo explica que ‘Who’ no tiene “temática, concepto o historia” sino que es ni más ni menos que una colección de canciones que Pete Townshend y su hermano Simon han escrito para la “renovada voz” del cantante Roger Daltrey.

En un comunicado, Pete Townshend ahonda más en el contenido de ‘Who’, e incluso expresa unas extrañas palabras sobre la vejez y la nostalgia: “Roger y yo somos mayores, así que he intentado mantenerme lejos del romance, pero también de la nostalgia”, afirma. “No quería que nadie se sintiese incómodo. Los recuerdos están bien, y algunas de las canciones hablan sobre el estado explosivo de las cosas en la actualidad”.

En cualquier caso, el primer adelanto de ‘Who’ ya puede escucharse y sí presenta un tema claro, tanto que este aparece en la primera parte de la letra: Guantánamo. Es, lo has adivinado, una canción protesta contra la conocida prisión, de obvio poso country-rock por otro lado. Os dejamos con el tracklist de ‘Who’ y el single en cuestión.

‘Who’:

01 All This Music Must Fade

02 Ball & Chain

03 I Don’t Wanna Get Wise

04 Detour

05 Beads On One String

06 Hero Ground Zero

07 Street Song

08 I’ll Be Back

09 Break The News

10 Rockin’ In Rage

11 She Rocked My World