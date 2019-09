808 State / Subsequent Granada Report

“Estamos intentando construir un futuro en el que la gente pueda sumergirse. Es como un paisaje imaginario. Esto siempre ha sido una gran parte de 808 State cuando escuchas la música que hemos publicado en el pasado, este tipo de paisajes del futurismo”. Así describe Graham Massey el sonido de 808 State en relación a los dos epés que el dúo británico ha publicado este verano, ‘Initial Granada Report’ y ‘Subsequent Granada Report’. En ambos el futuro de 808 State ahora es distópico y gris, lo cual en su caso vuelve a ser una excusa para que no termine la fiesta.

El segundo de los EPs publicados por 808 State este verano alterna momentos nostálgicos con otros de experimentación. El más curioso de los segundos es ‘Cannonball Waltz’, que no es un “vals” precisamente: Boomkat la ha llamado “reggaetonesca” y su reseña del EP de hecho aparece en la misma página web de 808 State, por lo que su valoración no debe andar muy lejos de lo que ha buscado el grupo en él. No es el tema más memorable del conjunto, pero sí logra crear una interesante atmósfera gracias a su unión de voces espectrales y teclados acid, que dan paso entonces a una segunda parte más tecno. Por su parte, ‘The Ludwig Question’ parece el intento de 808 State por hacer un tema de grime, y sus inquietos ritmos, a través de los que termina asomando una luminosa melodía hacia el final, son puras cosquillas para los oídos, pero el resultado general no deja demasiada huella.

Son los momentos más clásicos de 808 State en ‘Subsequent Granada Report’ los que más incitan a repetidas escuchas. ‘Marconi’ abre con toda una llamada a la rave gracias a sus alarmas y sus teclados acid, así como su cuidada línea melódica, nos recuerdan cuál fue precisamente el gran hallazgo de 808 State: ser capaces de llevar el acid house a las masas gracias a su talento para producir melodías tarareables como la contenida en esta canción. Y la final ‘Spiral Arms’ parece precisamente el momento en que esa peligrosa fiesta a la que nos invita ‘Marconi’ llega a su momento más profundo. Es un tema 100% noventero, muy dance, tan nostálgico que incluye una melodía vocal, y de intoxicada atmósfera, que lleva el viaje al futuro de estos epés a su punto álgido. No, ninguno de los mejores momentos de ‘Initial Granada Report’ y ‘Subsequent Granada Report’ igualan los mejores de 808 State, ¿pero quién iba a decir que los de Manchester aún tendrían cosas interesantes que decir en 2019?

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Marconi’

Te gustará si te gusta: ‘Marconi’

Escúchalo: Spotify