La Canción del Día: Tindersticks, que ya “nunca volverán a la máxima actualidad”, cantan a los marginados

Tindersticks han anunciado esta semana su nuevo disco, ‘No Treasure But Hope’, que llegará al mercado el próximo 15 de noviembre. El líder del grupo Stuart Staples, que en los últimos tiempos ha sacado un disco en solitario y una banda sonora para ‘High Life’, ha explicado así el lanzamiento: “En los dos últimos discos, acabábamos el disco en el estudio como colofón a actuar y grabar juntos. Cuando descubríamos cómo presentar las canciones en directo, cosas distintas pasaban con esas canciones. Esta vez queríamos darle la vuelta – comprometernos con la canción juntos y en un momento concreto”. Pasaron cinco semanas entre las primeras notas grabadas y el master, lo que incluye ensayos en el piano, seis días tocando en directo en un estudio de París y uno en Londres grabando vientos y cuerdas.

Respecto a su catálogo y su posición en la industria en el siglo XXI, Staples lo tiene claro: “No me interesaba la nostalgia, y creo que todo el mundo estaba de acuerdo conmigo. Nunca volveremos a ser una banda joven o de máxima actualidad. Pero en términos de conectar con la música, con la gente y con sus ideas, los últimos 10 años han sido probablemente los mejores de la banda”. El grupo actúa el 25 de febrero en el Palau de la Musica de Barcelona como parte del Festival Mil-lenni.

Como partiendo de esa premisa de que nunca volverán a la actualidad, el primer single del álbum se llama ‘The Amputees’ y retrata a unos marginados que ciertamente han sido “amputados” y ya “no tienen extremidades”, con frases como “somos los estigmatizados” o “estamos esperando nuestra huelga”. En contraste, el estribillo “I miss you so bad” no puede ser más dulce ni estar más subrayado, mientras la grabación de la canción no puede sonar más orgánica en percusión, vientos y toma vocal, con un delicadísimo guiño a los años 50 en el punteo de la guitarra. Este será el tracklist del álbum:

1. For The Beauty

2. The Amputees

3. Trees Fall

4. Pinky In The Daylight

5. Carousel

6. Take Care In Your Dreams

7. See My Girls

8. The Old Mans Gait

9. Tough Love

10. No Treasure But Hope



