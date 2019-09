Ariana, Miley y Lana unen fuerzas en ‘Don’t Call Me Angel’: ¿una estupenda “canción de película” o indigna de sus intérpretes?

Parte de la redacción evalúa el single conjunto de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey para la nueva versión cinematográfica de ‘Los Ángeles de Charlie’.

“Todos sabíamos que juntar en una misma canción a Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey podía salir muy bien o muy mal. La improbable mezcla ha dado lugar a multitud de memes, desde comparaciones con desastrosas combinaciones culinarias al pegote que suponen los versos de Lana, y no les falta razón. La parte de la autora de ‘Ultraviolence’ es lo mejor de una intrascendente canción al servicio de Ariana Grande (para mal: podría ser un filler suyo sin más), con una letra sonrojante y una forma bastante cutre de desaprovechar a Miley, quien funciona mejor en el videoclip que en la canción en sí. Vale, igualar ‘Independent Women’ de Destiny’s Child estaba complicado, pero teniendo este trío de ases podría haberse logrado perfectamente, o al menos conseguir algo más digno que ‘Don’t Call Me Angel'”. Pablo N. Tocino.

“OK, es cierto que ‘Don’t Call Me Angel’ parece una canción de Ariana Grande. Es del todo lógico, cuando los productores y co-autores son Max Martin e Ilya, artífices en buena medida de los últimos discos de Ari-chan y, por tanto, de su éxito. ¿O es que quizá la productora querría una canción de Miley Cyrus o, mejor aún, una de Lana con la voz de Ariana para dar una campanada? Todos sabemos que la idea era que esta canción pegue, y en ese sentido, parece la opción adecuada que se acerque al estilo de ‘7 rings’, que no olvidemos que sigue siendo uno de los discos más vendedores del año. Y el tema seguramente no supera a ninguno de los que incluía este soberbio disco, no, pero saca un gran partido a los mimbres que maneja –el pianito obsesivo, imposible de sacarse de la cabeza; el estribillo, con ese magnético giro hacia notas bajas, que aporta cierto misterio…–. Y, sobre todo, y pese a que domina la voz de Grande, las aportaciones de Miley y Lana están muy bien integradas, cada una con su personalidad muy definida. No era fácil salir indemne de esta jugada, y no está nada mal”. Raúl Guillén.

“En la era de éxitos como ‘China’ en los que hasta 5 artistas diferentes participan en una única canción cada uno aportando su parte de manera equitativa, sorprende descubrir que el trío de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey es más bien una canción de Ariana feat. Miley y de estas dos feat. Lana. Sin embargo, en este caso la fórmula funciona: la sutil inflexión de Ariana en la frase del segundo estribillo “even though you know we fly” logra que la canción se vuelva adictiva, la agresividad de Miley en su parte atrapa desde el segundo cero y la languidez de Lana en el puente proporciona al tema el relax necesario para que termine por todo lo alto. Sin que vaya a ser recordada en el futuro como una de las grandes composiciones de Max Martin, ‘Don’t Call Me Angel’ es una canción escrita con su habitual maestría, pero que no deja de subrayar la personalidad de cada una de sus intérpretes a la vez que resulta una estupenda “canción de película” por cuenta propia”. Jordi Bardají.