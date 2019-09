Alicia Keys vuelve de la mano de Miguel: escucha la acústica ‘Show Me Love’

Alicia Keys ha publicado nuevo single, presumiblemente el primer avance del álbum que se encuentra preparando (o el segundo si contamos ‘Raise a Man‘, publicado en febrero). Se llama ‘Show Me Love’ y como apunta Stereogum, no es ni una versión de Robyn ni una de Robin S. (y tampoco de t.A.T.u.) sino un tema completamente original que además Keys canta a dúo con su colega Miguel.

Se trata de una balada acústica, en la que tienen tanto peso las guitarras de Raphael Saadiq como las armonías neo-soul que adornan toda la canción. Keys ha dicho que ‘Show Me Love’ habla sobre las “diversas experiencias del amor: el amor propio, el amor a otra persona, el amor a la creación, el amor espiritual, ese tira y afloja, la lucha, la alegría, la paz”. Y ha añadido: ‘Show Me Love’ es una expresión sónica y visual de esto. No puedo esperar a que veáis el vídeo y lo sintáis”.

El próximo álbum de Keys será el séptimo de su carrera y el primero desde 2016, año en el que lanzó ‘HERE‘. La artista, que este año ha presentado los Grammys, se sumaba recientemente a un remix del hit latino ‘Calma’ de Pedro Capó y Farruko. En los últimos tiempos ha aparecido también en los discos de Justin Timberlake y James Bay. Miguel lanzó su último álbum, ‘War & Leisure‘, en 2017.