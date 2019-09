Amaia lanza su versión de ‘Tan pequeñica y sincera’, una jota aragonesa que cantó Marisol

Amaia publica este viernes 20 de septiembre su esperado primer disco, ‘Pero no pasa nada’. El mismo día, la cantante navarra ha anunciado que se estrenará el videoclip del nuevo single, ‘Quiero que vengas’. Será el tercer sencillo oficial del álbum después de ‘El relámpago‘ y ‘Quedará en nuestra mente‘ y el cuarto tema en total si contamos la cara B de ‘El relámpago’, ‘Nadie podría hacerlo‘.

Pero antes, Amaia lanza una canción nueva… aunque no tan nueva. Se trata de su versión de ‘Tan pequeñica y sincera’, una jota aragonesa popularizada por Aurora Tarragual e interpretada por Marisol -una de las grandes influencias de Amaia- en la película de 1961 ‘Ha llegado un ángel’. La misma Amaia ha producido su versión, que ya había sonado en el quinto capítulo de la tercera temporada de ‘Paquita Salas‘.

No es una versión descabellada para cualquiera que conozca el repertorio de versiones de Amaia, pero sobre todo por esa letra que la navarra seguramente no ha escogido al tuntún, pues parece toda una declaración de intenciones: “y aunque me vean ustedes tan pequeñica y sincera, no crean que tengo miedo, que me atrevo con cualquiera”. La artista pasaba recientemente por El Hormiguero, donde contaba algunas anécdotas y hablaba sobre su próxima gira, que arranca en octubre.