Emeli Sandé / Real Life

Un día eres la persona que más discos vende al año en Reino Unido de un debut y poco después apenas haces ruido con tu nuevo lanzamiento. Así es el mundo del pop en concreto y “la vida real” en general, pese a que con el título de su tercer largo, Emeli Sandé no se esté refiriendo a esto. Tras una mala etapa en lo personal, dedica ‘Real Life’ a las personas “marginadas, olvidadas o machacadas”, para las que espera que este álbum lleno de optimismo y mensajes revitalizantes, sirva de “batería, como una recarga” que nos haga “sentir restaurados”.

Su vía para lograrlo es un conjunto de 11 canciones que se amparan en el soul pop más amable, en el lado más blando del góspel y en el R&B para dejar mensajes de positividad en un mundo en el que el racismo continúa siendo un debate. “No importa el color de tu piel / sienta igual que te claven un cuchillo”, indica ‘Human’, mientras ‘You Are Not Alone’, como otras canciones con el mismo mensaje de ánimo, dice cosas como “¿no te harta que te mientan? / ¿no te aburre que te ignoren? (…) / ¿te cansa trabajar por lo mínimo?”. El fondo musical es un tanto Whitney Houston en la era ‘Exhale’ o un tanto Beatles, y también genera muchas ganas de reencontrarte con ‘Eres tú’ de Mocedades.

Salaam Remi, co-autor y co-productor de los dos primeros álbumes de Amy Winehouse, se ha involucrado en esta canción, pero no se nota. La producción ha corrido en general a cargo de Troy Miller, quien pese a algún intento cinético (‘Honest’), disco (‘Extraordinary Being’) o de dar algo de brío (‘Survivor’), no logra salir del mismo discurso edulcorado. Y ya sabéis lo que dijo Amy sobre una posible colaboración con Katie Melua: que prefería “contraer sida de gato”. Desde luego no se hizo el góspel para que todo el mundo le diera un giro a lo Primal Scream, pero lo peor es que conocimos a Emeli Sandé con algo tan robusto y ambicioso como ‘Heaven’ e incluso con una balada que podía levantarte de la silla como ‘Next to Me’. No sé si con la que está cayendo en Reino Unido con el Brexit, Estados Unidos con Trump o España con el despropósito político de la izquierda, precisamente a los “marginados, olvidados y machacados” les pueda apetecer oír en este momento un disco tan desprovisto de nervio y rabia como este.

Calificación: 4,5/10

Lo mejor: ‘Human’

Te gustará si te gusta: Alicia Keys, Katie Melua

Escúchalo: Spotify