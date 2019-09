No te pierdas… la irresistible transformación en una ‘Boy Band’ de Manel

A principios de este mes de septiembre Manel nos sorprendían. No solo por su reaparición, tres años después de ‘Jo competeixo‘, sino también por cómo volvían: con una ‘Per la bona gent‘ en la que casi lo menos sorprendente era el sample de Maria del Mar Bonet en el que se basaba su gancho principal –y, de paso, el título de la canción y el disco–. Porque el ritmo, los versos rapeados y las inflexiones oscuras, post-industriales, dejaban boquiabierto.

Ahora avanzan un nuevo single de ‘Per la bona gent’, antes de que se publique el viernes 4 de octubre. Y no es menos sorprendente que su predecesor. Se trata de ‘Boy Band’, una canción abiertamente pop, bailable y con divertidos arreglos de teclado, en la que conectan sus contactos iniciáticos con la música, desde los primeros recuerdos –las “zarzuelas y cuplés” de una vecina, su primer intrumento, en el que aprendieron ‘Give A Little Bit’ de Supertramp– hasta la formación de su primer grupo, hasta, no ya “estar”, sino también “trabajar” en una boy band.

Y si la canción ya es jugosa y divertida, el vídeo que ha creado Stanley Sunday para ella no le va a la zaga. Y es que ha optado por, jugando con la estética de los videojuegos de baile virtual, hacer al cuarteto catalán parecer unos Take That, unos *NSYNC o unos Backstreet Boys. ¿Cómo? Situando sus caras sobre cuerpos de bailarines reales, que hacen coreografías para la canción en escenarios imposibles y con efectos visuales delirantes.