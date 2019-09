2020 será el año de regreso de Fiona Apple: ¿era lo que esperabas?

Fiona Apple es toda una leyenda de la música americana de las últimas dos décadas a pesar de contar con tan solo 4 discos: ’Tidal’, editado en 1996; ‘When the Pawn…’ editado en 1999; ‘Extraordinary Machine’, editado en 2005; y ‘The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do’, editado en 2012. Parece que su regreso se producirá en 2020 en lo que ya está claro que va a ser el mayor lapso entre álbum y álbum de Fiona Apple.

El pasado 2014 realizamos una encuesta entre nuestros lectores sobre cuándo se produciría su regreso y, entre pesimistas, escépticos y haters, más de la mitad del público optó por el año más lejano de todas las opciones que dimos: 2024. Curiosamente, la segunda fecha de edición más votada para el 5º disco de Fiona Apple fue precisamente 2020. A principios del año que viene apunta ella misma en una entrevista con New York Magazine en la que reconoce que el disco “se suponía que iba a estar hecho hace millones de años”, pero ahora “espera que esté listo a principios de 2020”.



¿Cuándo crees que sacará nuevo disco Fiona Apple? 2024 (59%, 242 Votos)

2020 (8%, 31 Votos)

2017 (6%, 26 Votos)

2016 (6%, 23 Votos)

2018 (4%, 18 Votos)

2015 (4%, 18 Votos)

2023 (4%, 16 Votos)

2022 (3%, 14 Votos)

2021 (3%, 11 Votos)

2019 (2%, 10 Votos) Votos totales: 409

Fiona, que en estos años sí ha colaborado con gente como Blake Mills, Andrew Bird o en la banda sonora de la serie ‘The Affair’ con el tema ‘Container’, dice que no puede definir mucho el sonido del disco debido a lo mucho que se ha volcado en él. También ha comentado que sabía que su tema ‘Criminal’ se iba a usar en ‘Hustlers’, pero que desconocía que Jennifer Lopez lo iba a bailar. “Estoy deseando verlo”, indica.