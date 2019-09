Drake improvisa nuevos hits en el que parecía un año menor en su carrera

A diferencia de lo que sucedía en 2015 con ‘If You’re Reading This It’s Too Late’, en 2016 con ‘Views’, en 2017 con ‘More Life’ y en 2018 con ‘Scorpion’, este año no hemos tenido -al menos de momento- ni mixtape ni disco de Drake.

Sí se ha editado un recopilatorio llamado ‘Care Package’ con material inédito grabado entre 2010 y 2016 y un EP de dos temas en celebración de la victoria de los Toronto Raptors en la NBA. Y por supuesto está dando con sus pequeños éxitos de manera espontánea. Uno de los dos temas del EP, ‘Money in the Grave’, está resultando uno de sus “sleepers”. Cuatro meses después de su edición continúa en el top 20 del Billboard Hot 100 y suma 250 millones de reproducciones en Spotify. Por otro lado, ‘Behind Barz’, de la banda sonora de ’Top Boy’, un tema en el que rapea sobre brumosos acordes de piano, tampoco ha pasado desapercibido entre sus seguidores, y esta semana ha vivido sendas entradas en el top 100 británico y estadounidense.

Y después están por supuesto sus temas colaborativos. Tras la buena aceptación de su tema ‘Going Bad’ con Meek Mill, está triunfando su single junto a Chris Brown. ‘No Guidance’, del álbum de Brown de este verano, ‘Indigo’, ha sido top 6 en Reino Unido y Estados Unidos. Está claro que incluso no hay disco de Drake a la vista, sus temas no desaparecen de las listas de éxitos.