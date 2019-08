Drake lanza ‘Care Package’, recopilatorio de inéditos con ‘Girls Love Beyoncé’ y ‘Can I’ con… Beyoncé

Desde que publicara el pasado año ‘Scorpion‘ y llevara a cabo su gira mundial de presentación, Drake ha venido manteniendo un perfil más o menos bajo en lo artístico, aunque no ha dejado de colaborar con diversos artistas: además de Quavo, Bad Bunny o Meek Mill, en las últimas semanas había lanzado temas con Chris Brown o Rick Ross. Precisamente con este último lanzaba también ‘Money In The Grave’, uno de los dos temas inéditos con los que celebraba la victoria de su equipo favorito de la NBA, los Toronto Raptors.

Ahora, apenas sin previo aviso –lo comunicó hace unas horas a través de Instagram–, el canadiense ha lanzado ‘Care Package‘. Se trata de un recopilatorio de 17 cortes que reúne rarezas desde la época de ‘Thank Me Later’ hasta la actualidad –aunque no incluye los dos citados antes–, que habían visto la luz de alguna manera (filtradas o mostradas por él mismo) pero no habían sido finalmente incluidas en sus discos o sido publicadas de manera oficial.

Entre ellas llaman la atención temas con J. Cole (‘Jodeci Freestyle’), de nuevo Rick Ross (‘Free Spirit’) o ‘Draft Day’, en la que, curiosamente, empleaba ya ‘Doo Wop (That Thing)’ de Lauryn Hill, a la que el año pasado volvía a recurrir en la estupenda ‘Nice For What‘ de ‘Scorpion’. Aunque quizá lo más destacable es la inclusión de dos viejos temas relacionados con Beyoncé, bastante populares pese a no haber sido publicados hasta la fecha: ‘Girls Love Beyoncé’, con James Fauntleroy, en el que ambos cantan ‘Say My Name’ de Destiny’s Child en su estribillo; y ‘Can I’, una colaboración con Knowles que iba destinada a incluirse en su álbum ‘Views From The 6’ pero que, tras la filtración de su demo, fue finalmente descartada. Esto, claramente, puede significar que los desencuentros entre Drizzy y Jay Z, marido de Beyoncé, parecen definitivamente enterrados desde que el verano pasado se fotografiaran juntos por primera vez en años. Aunque, eso sí, el featuring de la diva no aparece correspondientemente acreditado, como sí sucede con los antes citados.