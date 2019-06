Drake publica dos temas nuevos para celebrar la victoria de los Toronto Raptors en la NBA

Los Toronto Raptors se acaban de hacer con el título de la NBA tras anteponerse a los Golden State Warriors por 110-114. Es la primera vez en la historia que un equipo canadiense gana dicho título, y dado que hablamos del equipo favorito de Drake, el cantante y rapero debe estar absolutamente eufórico después de vivir unas jornadas deportivas bastante… tensas.

Drake había prometido que, si los Toronto Raptors ganaban la NBA, publicaría dos canciones nuevas, y así ha sido. Agrupadas bajo el título ‘The Best in the World Pack’ y presentadas con una cubierta presidida por el trofeo de la NBA, desde hoy están disponibles en las plataformas de streaming ‘Omertà’ y ‘Money in the Grave’ con Rick Ross. Ambos temas son puramente de rap y hip-hop, pero el primero remite al Kanye clásico y el segundo encajaría en la parte más oscura de ‘Scorpion‘.

Precisamente ‘Omertà’ y ‘Money in the Grave’ representan la primera tanda de material nuevo de Drake desde el lanzamiento de aquel disco el año pasado. Un álbum cuya campaña también arrancó con el lanzamiento de dos temas agrupados bajo un único título: ¿alguien se acuerda que ‘God’s Plan’ salió conjuntamente a un segundo tema -‘Diplomatic Immunity’- a través de un EP llamado ‘Scary Hours’?