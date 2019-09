Becky G y j hope hacen el baile del ‘Chicken Noodle Soup’… o del “pollo con espagueti” en su nuevo vídeo

BTS y Becky G habían dado pistas de una posible colaboración, que hoy viernes descubrimos se trata en realidad de un single conjunto entre la intérprete de ‘Mayores’ y uno de los siete integrantes de la popular boyband surcoreana, Jung Ho-seok (정호석), conocido por el alias de j hope.

El autor de ‘HOPE WORLD’ y “Becky from the Block” presentan un tema bastante divertido ya desde su mismo título, ‘Chicken Noodle Soup’, pero que resulta tener bastantes ganchos esparcidos a lo largo de su minutaje y además bastante efectivos. El “let it rain, I clear it out” de Becky es uno de esos ganchos infalibles de la canción, también el puente R&B interpretado por ella engancha; aunque es el tontorrón estribillo “chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side” el que parece diseñado desde el segundo cero para viralizarse. Y para muestra el videoclip de la canción, en el que j hope interpreta esta frase mientras hace algo parecido al baile de la gallina, como buscando un nuevo ‘Gangnam Style’… o no.

Son los bailes atléticos de j hope y los de sus bailarines los que terminan llamando más la atención de este videoclip dirigido por YongSeok Choi y rodado en lo que parece un polígono industrial por el que vemos coches saltarines o un tanque caer del cielo. Aunque confirmando que j hope y Becky G hacen un buen equipo, podría decirse que las coreografías de él son tan indiscutibles como el carisma de ella rapeando cosas como “chicken noodle soup o pollo con espagueti / ninguna de estas mujeres tiene el flow que tiene Becky”, “carita de santa pero friqui” o “definitivamente la mejor de las escenas, la gente que critica simplemente me da pena”. Habría que ser muy desaborío para que esto no te arranque al menos una sonrisilla…