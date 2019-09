Becky G tiene “un secreto” con la boyband coreana BTS: ¿colaboración a punto?

Como ha ocurrido en otras ocasiones, el nombre de una estrella del pop occidental se ha propulsado como trending topic mundial al relacionársela la boyband de K-pop BTS. Después de que lo hicieran Nicki Minaj –en ‘Idol‘–, Halsey –en el tema ‘Boy With Luv‘, incluido en ‘Map Of The Soul: Persona‘–, Charli XCX –en la estupenda ‘Dream Glow‘– y Zara Larsson –’A Brand New Day’–, ahora es el turno de Becky G.

Todo ha comenzado cuando la estadounidense de origen mexicano ha publicado un tuit en el que, junto a un “Así que…”, escribía un hashtag que decía #BeckyHasAnotherSecret –”Becky tiene otro secreto”–, haciendo referencia a su más reciente single en solitario, el trap-pop ‘Secrets’ –con terrorífico vídeo, que podéis ver más abajo–. La revolución ha llegado cuando la cuenta oficial del grupo coreano le ha respondido “Hey, Becky G, yo también tengo un secreto”. Según algún site especializado en K-pop, está en singular porque podría tratarse de una colaboración con uno de sus miembros, J-Hope –también conocido como Hoseok por su apellido, Ho-seok–. Al parecer, se sabe que el pasado mes de agosto Becky y él estuvieron juntos en un estudio de Los Ángeles. Una foto de la intérprete de ‘Booty‘ con la boyband en el backstage de alguna entrega de premios se ha viralizado rápidamente.

Becky G, que ha estado de gira este verano en España, lleva todo el año lanzando singles de manera bastante insistente. Algunos en solitario, como ‘LBD’, ‘Green Light Go‘ o el reciente y oscuro ‘Secrets’; otros a dúo, como ‘La respuesta‘, con Maluma, y ‘Dollar‘, con Myke Towers; y otros como invitada, como en ‘Next To You‘ de Digital Farm Animals, ‘Que me baile’ de Choquibtown, ‘Mueve’, de Gianluca Vacchi o el remix spanglish de ‘My Type’ de Saweetie que se lanzaba la semana pasada. En fin, parece dispuesta a tomar el relevo de Nicki Minaj como la artista más pesada con más featurings de la industria. Por su parte, al margen de los singles colaborativos con las citadas en el primer párrafo, BTS han participado recientemente en uno de los múltiples remixes de ‘Old Town Road’ que han llevado al single de Lil Nas X a ser la canción con más semanas en el número 1 en la historia de las listas de EEUU.