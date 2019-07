Becky G se enfrenta en ‘Dollar’ a un “picaflor” con la ayuda de Myke Towers

Aunque ‘La respuesta‘, su tema con Maluma, ha funcionado bien, parece que esta vez se le está resistiendo a Becky G la carrera por la canción del verano que ganó en años anteriores con ‘Señores’ y ‘Sin pijama’. Las cifras de streaming de ese reciente single quedan muy lejos de aquellas dos otras canciones, pero no pasa nada, ella tiene más bazas con las que probar. Hoy mismo ha estrenado ‘Dollar’, un nuevo single al más puro estilo disfrutón en el que se acompaña de uno de los MCs más de moda del panorama latinoamericano, Myke Towers.

‘Dollar’ arranca lanzando su gancho, bien guasón: “Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas / ‘taría tomando té con la Reina Isabel / No pago mis rentas con palabras, no valen nada”, dice socarrónamente antes de comenzar una reposada y sensual base más hip hop que reggaetón producida por Mambo Kings y DJ Luian, entre otros (hasta 12 autores figuran registrados en sus créditos, nada menos). Towers, por su parte, se pone del lado de Becky a la hora de enfrentarse al “picaflor” al que va dedicada la letra. Rebecca Marie Gomez ha asegurado que podremos ver su correspondiente vídeo en las próximas horas.

Sin noticias de un hipotético álbum debut –a la vista está que no lo necesita para mantenerse en boca de todos–, Becky G está precisamente estos días de gira por España, que comenzó días atrás en Share Festival 2019, junto a C. Tangana, con el que subió al escenario para interpretar ‘Booty’. Sus próximas fechas en nuestro país son el 13 de julio en Reggaeton Beach Festival, Benidorm; el 18 y 19 de julio en Canarias Baila Festival; y el 20 de julio de nuevo en Reggaeton Beach Festival, esta vez en Mallorca.