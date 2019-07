Lil Nas X supera el récord de Mariah y ‘Despacito’ y suma 17 semanas en el número 1 de EE UU

Los récords están para romperlos y esto es lo que acaba de pasar con ‘Old Town Road’, el gran éxito de Lil Nas X, que sigue triunfando. El tema había igualado el récord de semanas en el número 1 de Estados Unidos de ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee (con la ayuda de Justin Bieber) y ‘One Sweet Day’ de Mariah Carey y Boyz II Men, un total de 16, por lo que esta semana estaban todas las miradas puestas en si lograría superar esa cifra.

La respuesta es sí. ‘Old Town Road’ ha logrado resistir una semana más en el número 1 de Billboard Hot 100, por lo que suma un total de 17 semanas consecutivas en dicha posición (4 meses) y ya es la canción que más tiempo ha pasado en el número 1 de la lista de toda la historia del Billboard. Para lograr el récord, Lil Nas X ha tenido la genial idea de publicar una edición abreviada del vídeo de ‘Old Town Raod’ llamada “versión de la semana número 17”. Antes había llegado otro remix del tema con Young Thug y Mason Ramsey, un nuevo vídeo animado inspirado en todo el asunto de la invasión al Area 51, y más recientemente, un nuevo remix firmado por RM de la exitosa boy band coreana BTS.

El récord de ‘Old Town Road’ es por supuesto también para Billy Ray Cyrus, que gracias a su participación en el primer “remix” de la canción, que ha sido la versión de esta que más éxito ha conseguido, el veterano cantante de country y padre de Miley Cyrus ha logrado el mayor éxito de toda su carrera 27 años después de su conocido ‘Achy Breaky Heart’. Superado el récord de Mariah y ‘Despacito’ queda por comprobar si ‘Old Town Road’ tiene todavía más cartuchos que gastar o si por el contrario empezará su descenso en listas tras este hito. Parece que ‘bad guy’ de Billie Eilish jamás logrará ser número 1, y además seguirá teniéndolo complicado pues Ariana Grande publica nuevo single este mismo viernes.

me on the internet this whole week tryna break the billboard record pic.twitter.com/oyHmLRMd6q

— nope (@LilNasX) July 22, 2019