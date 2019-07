‘Old Town Road’ iguala el récord de semanas en el número 1 de EE UU de Mariah Carey y ‘Despacito’

Lil Nas X y Billie Eilish peleaban esta semana por el número 1 de Estados Unidos, el primero con ‘Old Town Road’ y la segunda con ‘bad guy’, que se encontraban en el top 1 y top 2 del Billboard, respectivamente. Ambos echaban mano de sus respectivas estrategias, el primero lanzando un segundo remix de la canción con Young Thug y el niño-meme Mason Remsey (o el tercero si contamos el remix menos conocido de Diplo) y un videoclip inspirado en todo el asunto “Area 51”, y la segunda uno de ‘bad guy’ con su ídolo de la infancia Justin Bieber.

Finalmente, ‘Old Town Road’ ha podido con ‘bad guy’ y permanecerá una semana más en el número 1 de Billboard. Esto significa que la canción suma en total 16 semanas en la cima de la lista de éxitos estadounidense, por lo que iguala de inmediato el récord obtenido por ‘Despacito’ de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber en 2017 y por ‘One Sweet Day’ de Mariah Carey y Boyz II Men entre 1996 y 1997. Si ‘Old Town Road’ resiste una semana más en el número 1 de Billboard, será la primera canción en la historia del país en pasar 17 semanas consecutivas en dicha posición, todo un hito.

El éxito de ‘Old Town Road’ no se ha ceñido únicamente a Estados Unidos pese a ser este su mercado principal (es una canción de country rap), pues también ha sido número 1 en Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia. Eso sí, en España la estamos oyendo poquito: su cima ha sido un top 62, por lo que no, este no está siendo el nuevo ‘Despacito’ exactamente.