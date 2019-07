Ariana Grande no puede parar de crear y lanza single este viernes, ‘Boyfriend’

Ariana Grande, una verdadera adicta del estudio, publicaba el pasado mes de febrero su quinto álbum… seis meses después del anterior. La inmediatez ha jugado a favor de Grande especialmente, pues ‘thank u, next’ ha arrasado gracias al éxito descomunal de sus singles ‘thank u, next’, ‘7 rings’ y ‘break up with your girlfriend, i’m bored’. Aunque a la manera de Drake o Post Malone, todo el disco ha funcionado de manera espectacular en streaming y de hecho no hemos vuelto a conocer un single del mismo desde el tercero, algo poco habitual para un disco de tamaña repercusión del que se esperarían al menos cuatro o cinco sencillos (sí ha habido vídeo para un cuarto tema producido por la revista Vogue, ‘in your head’, pero este no ha sido single oficial).

Pero sí, parece que Grande ya pasa página de ‘thank u, next’ y de hecho, por sorpresa, acaba de anunciar nuevo single en Instagram. Aunque ya había dado pistas sobre su título en esta misma red social (“u ain’t my boyfriend”), parece que el nuevo tema de Grande se titulará simplemente ‘Boyfriend’ y lo seguro es que sale este viernes 2 de agosto. ‘Boyfriend’ será una colaboración con Social House, el dúo de pop de Pittsburgh compuesto por Michael “Mike” Foster y Charles “Scootie” Anderson, ambos co-autores del single ‘thank u, next’. Se desconoce si estamos ante un “Social House ft. Ariana” o al revés, pero Social House insinuaron hace unos meses que Ariana aparecería en su próximo álbum, así que parece más bien lo primero.

En el adelanto del videoclip de ‘Boyfriend’ aparecen Ariana y los integrantes de Social House, aunque el avance visual no da demasiadas pistas de cómo sonará esta canción. En cualquier caso, este será el segundo single de Ariana Grande al margen de ‘thank u, next’ desde el lanzamiento el pasado 1 de abril de ‘Monopoly‘, su colaboración con Victoria Monet.