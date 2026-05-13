‘Home To Us’, el dueto de Paul y Ringo, es un regalo (y un temazo)

El segundo adelanto del que será, probablemente, el último álbum de Paul McCartney es un emocionante regalo para cualquier fan de The Beatles. Después de la melancólica ‘Days We Left Behind’, McCartney celebra su Liverpool natal con un bop de rock clásico que también resulta ser el primer dueto de su vida con Ringo Starr. Como no podía ser de otra forma, este también se encarga de la batería. ‘Home To Us’ es la Canción del Día.

Inicialmente, la canción empezó como una jam entre los dos ex-Beatles. McCartney quería a Starr en la batería pero cuando escribió la letra y grabó la demo, le pidió al icónico batería que grabase unas voces. Aunque Ringo tenía pensado grabar solo un par de líneas, McCartney propuso que ‘Home To Us’ fuese un dueto total, y así fue. De esta forma, ambas leyendas intercambian frases nostálgicas sobre la vida en Liverpool, la «mujer de la colina» o sus propias madres.

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En lo musical, ‘Home To Us’ es un tema de pop rock que no juega a inventar la rueda, sino a recordarte cómo se inventó esta. Así, la canción está llena de guiños a la música de The Beatles, desde el ritmo que toca Ringo en el puente hasta los coros de esta misma sección.

«El mundo que nos rodeaba no era seguro, el lugar se caía a pedazos / Pero era mi ciudad / Y nuestro hogar», cantan ambos artistas en el estribillo, que no deja de ser inspirador. McCartney cuenta que Ringo era uno de los barrios más peligrosos de Liverpool: «Él decía que solía ser atracado cada vez que volvía a casa, porque trabajaba. Aunque era loco, era nuestro hogar». Esto no le impidió formar parte de la banda más importante de la historia.