Paul McCartney vuelve con 19º disco: escucha el primer avance

Paul McCartney ha anunciado el lanzamiento de su 19º disco en solitario, que recibirá el título de ‘The Boys of Dungeon Lane’ y se podrá escuchar a partir del 29 de mayo. El título es una referencia a los orígenes de McCartney en Liverpool y surge de la letra de ‘Days We Left Behind’, el primer avance del álbum.

«Dungeon Lane» es el nombre de una calle en Liverpool, muy próxima a Forthlin Road, en el suburbio de Speke, donde McCartney pasó su infancia y adolescencia, antes de formar los Beatles.

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«Esta es, en gran medida, una canción sobre los recuerdos», cuenta el artista sobre ‘Days We Left Behind’. «Estaba pensando justamente en eso, en los días que dejé atrás, y a menudo me pregunto si simplemente estoy escribiendo sobre el pasado, pero entonces pienso: ¿cómo puedes escribir sobre otra cosa?»

McCartney recuerda los tiempos en que tocaba «guitarras baratas» y observaba volar a las «alondras», en esta balada de ecos folk, escrita sobre guitarra acústica, piano, banjo y cuerdas, y que transmite un tono nostálgico y sentimental. En el estribillo, McCartney canta sobre la fortaleza de los recuerdos: «Nada puede borrar los días que dejamos atrás».

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‘The Boys of Dungeon Lane’ es un disco co-producido por Andrew Watt y se compone de 14 cortes. ‘Days We Left Behind’ irá tercero en la secuencia:

“As You Lie There”

“Lost Horizon”

“Days We Left Behind”

“Ripples in a Pond”

“Mountain Top”

“Down South”

“We Two”

“Come Inside”

“Never Know”

“Home to Us”

“Life Can Be Hard”

“First Star of the Night”

“Salesman Saint”

“Momma Gets By”

