Paul McCartney vuelve con 19º disco: escucha el primer avance

Paul McCartney ha anunciado el lanzamiento de su 19º disco en solitario, que recibirá el título de ‘The Boys of Dungeon Lane’ y se podrá escuchar a partir del 29 de mayo. El título es una referencia a los orígenes de McCartney en Liverpool y surge de la letra de ‘Days We Left Behind’, el primer avance del álbum.
«Dungeon Lane» es el nombre de una calle en Liverpool, muy próxima a Forthlin Road, en el suburbio de Speke, donde McCartney pasó su infancia y adolescencia, antes de formar los Beatles.
«Esta es, en gran medida, una canción sobre los recuerdos», cuenta el artista sobre ‘Days We Left Behind’. «Estaba pensando justamente en eso, en los días que dejé atrás, y a menudo me pregunto si simplemente estoy escribiendo sobre el pasado, pero entonces pienso: ¿cómo puedes escribir sobre otra cosa?»
McCartney recuerda los tiempos en que tocaba «guitarras baratas» y observaba volar a las «alondras», en esta balada de ecos folk, escrita sobre guitarra acústica, piano, banjo y cuerdas, y que transmite un tono nostálgico y sentimental. En el estribillo, McCartney canta sobre la fortaleza de los recuerdos: «Nada puede borrar los días que dejamos atrás».
‘The Boys of Dungeon Lane’ es un disco co-producido por Andrew Watt y se compone de 14 cortes. ‘Days We Left Behind’ irá tercero en la secuencia:
“As You Lie There”
“Lost Horizon”
“Days We Left Behind”
“Ripples in a Pond”
“Mountain Top”
“Down South”
“We Two”
“Come Inside”
“Never Know”
“Home to Us”
“Life Can Be Hard”
“First Star of the Night”
“Salesman Saint”
“Momma Gets By”