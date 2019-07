Ariana Grande estrena vídeo y se muestra crítica con 2 de sus discos

Ariana Grande publica nuevo vídeo para otra de las canciones de su nuevo disco, uno de los éxitos más clarísimos de 2019, ’Thank u, next’. Y después del pelotazo dado por la canción titular, por ‘7 Rings’ y también de la buena aceptación de ‘break up with your girlfriend’, es el turno de ‘in my head’.

Lo cierto es que hay otras canciones con más potencial (y streamings) en el álbum, como es el caso de ‘NASA’, ‘Bloodline’ o ‘bad idea’, pero Ariana se decanta por esta otra, situándola en un escenario tecnológico y moderno que puede recordar al clásico de Jamiroquai ‘Virtual Insanity’, pero con menos efectos y menor atractivo.

Dirige Bardia Zeinali y según la web de Vogue, que estrena el vídeo al haberle dado su última portada, en él la vemos “sin bailarines ni una escena elaborada, capturando simplemente la claustrofobia creativa de ser Ariana Grande”. En la entrevista impresa con este medio, la cantante es bastante crítica con su carrera discográfica, indicando que en algún momento de su pasado, “en dos discos suyos seguidos” concretos, hizo “la mitad de la música para sí misma y la otra mitad para solidificar su lugar en la industria del pop”. A continuación añade que algunos de sus singles pasados “carecen de manera hilarante de sustancia”. Sus fans ya aciertan a adivinar a cuáles de sus primeros álbumes se refiere.

Ariana Grande throws shade at two of her past albums in her US Vogue interview:

"There was a two-album period where I was doing half the songs for me and half the songs to solidify my spot in pop music." pic.twitter.com/oziqQZEoFb

— The Pop Hub (@ThePopHub) July 9, 2019