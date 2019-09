Keane anuncian conciertos en Barcelona y Madrid para presentar ‘Cause and Effect’

Tras el lanzamiento de su último álbum, ‘Cause and Effect‘, Keane acaba de anunciar una gira europea a principios de 2020. Arrancando el 20 de enero en Bruselas, Keane girará por el continente para ofrecer 16 conciertos durante los meses de enero y febrero del próximo año. Dentro de ‘Cause and Effect Tour’ la banda actuará el 23 de enero en la sala Razzmatazz de Barcelona y el día 27 en La Riviera de Madrid.

Keane vuelve así a la carretera tras pasar el verano actuando en multitudinarios festivales de Reino Unido y Europa y agotar todas las entradas de sus shows underplays en Estados Unidos, Francia y Alemania, incluyendo sus conciertos en La Maroquinerie de París y en el Lido de Berlín. La venta general para ambos conciertos se abrirá el viernes 4 de octubre a las 10 a.m. en livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster. El miércoles 2 de octubre a las 10 AM habrá un preventa para los miembros del club de fans y el jueves 3 de octubre a las 10 AM se abrirá otra preventa para los usuarios registrados en livenation.es.

Días atrás publicábamos una entrevista con Tim Rice-Oaxley, compositor principal de Keane, que nos revelaba algunos de los intríngulis del álbum, como que está muy inspirado en su reciente divorcio.