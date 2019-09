Keane: “Tanto los Smiths como Ariana Grande han sido una influencia en el disco”

Keane están muy presentes en el imaginario popular gracias a los tres enormes singles que publicaron allá por 2004, ‘Somewhere Only We Know’, ‘Everybody’s Changing’ y ‘This is the Last Time’. En años posteriores, el cantante Tim Chaplin y sus compañeros de banda, Tim Rice-Oxley, Richard Hughes y Jesse Quin se han mantenido fieles a su sonido (fueron famosos desde el principio por no usar guitarras eléctricas) sin dejar de experimentar y su nuevo disco, ‘Cause and Effect’, es prueba de ello como puede comprobarse en el titular de esta entrevista. 7 años después de ‘Strangeland‘, y durante un parón que ha permitido a los miembros del grupo recuperarse de varios episodios turbulentos, Keane están de vuelta y JENESAISPOP ha tenido oportunidad de hablar con Tim Rice-Oxley (compositor principal de la banda) sobre los sonidos y temas abordados en este nuevo trabajo, que trata básicamente el “antes y después” de su divorcio.

Vuestro disco salió el viernes. ¿Nervioso? ¿Emocionado? Han pasado 7 años…

Es un gran momento para nosotros, estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso del disco y deseo que el público lo escuche. Ya hemos tocado 3 o 4 canciones en directo y tengo ganas de que la gente escuche el resto.

¿Te sientes preparado para hablar con la prensa sobre los problemas personales que te llevaron a escribir este disco? ¿O estás intentando hablar menos de ello, ser menos concreto?

Es la vida, no me importa. El disco es my honesto, brutal casi, habla de cosas que pasan a la gente y creo que es importante en la música dar todo de ti. Estoy orgulloso del álbum porque es abierto y honesto.

El titulo de ‘Cause and Effect’ esta inspirado precisamente en tu divorcio. ¿Lo decidisteis entre todos? ¿Qué has querido expresar con él exactamente?

Queríamos encontrar un título que destilara la esencia de la historia. Todas las canciones cuentan la historia de una ruptura traumática, pero desde varios ángulos diferentes. La primera mitad del disco habla sobre cómo pasó, por qué terminé en aquel lugar (NdE: Rice-Oxley fue encarcelado brevemente en 2014 tras conducir ebrio), y en general sobre por qué los seres humanos cometemos errores. Y la segunda mitad habla sobre qué pasa después, cómo reaccionas ante estas experiencias, cuál es tu comportamiento… El título expresa el antes y el después de esta historia de una manera simple y concisa.

Habéis comparado ‘Cause and Effect’ con ‘Hopes and Fears’ por su temática: ambos son álbumes de ruptura, pero el nuevo lo es desde una perspectiva más madura al ser vosotros mayores. ¿En qué sentidos lo sería?

Ambos discos representan diferentes momentos en la vida. Cuando escribí ‘Hopes and Fears’ era más joven, y cuando eres joven tu perspectiva en la vida es diferente. Con 40 años, no es que estés en tu lecho de muerte, pero es más difícil enfrentarte a una experiencia así, porque se supone que ya tienes un plan de vida… y de repente te toca despedirte de cosas que han formado parte de tu vida durante mucho tiempo. Además tienes hijos… El impacto en tu vida de una ruptura es más grande cuando eres mayor. Tienes que volver a encontrarte a ti mismo.



Hubo un momento en que os reunisteis para decidir volver. ¿Cómo fue ese encuentro? Fue en Navidad, ¿verdad?

Estábamos muy emocionados de volver, pero a la vez era importante para nosotros no cometer los mismos errores que en el pasado: terminar hartos los unos de los otros, no disfrutar el proceso de hacer música o de tocar en directo… No queríamos volver ese escenario. Pero hemos madurado y ahora somos mas pacientes, nos apoyamos más mutuamente y somos más comprensivos los unos con los otros.

Ha producido el álbum Faultline (David Kosten). Vosotros habéis dicho que él os ayudaba a no repetir viejos hábitos. ¿A qué os referís exactamente?

Intentamos cambiar a cada disco, por eso cada disco es distinto, pero también nos gusta basarnos en grandes melodías. Queríamos seguir experimentando, hacer algo que supusiera un reto para nosotros y que fuera interesante para el público.

¿De qué manera dirías que ‘Cause and Effect’ ha supuesto un reto para vosotros?

En el fondo es un álbum clásico de Keane, pero dentro de esa fórmula contiene más elementos electrónicos, ritmos más pop, sonidos atmosféricos… Nos lo pasamos muy bien probando cosas nuevas en el estudio. ‘Love Too Much’ por ejemplo es muy pop, es casi una canción de Ariana Grande, pero ‘Strange Room’ es íntima y atmosférica. Es un disco muy variado.

‘Phases’ me recuerda a una canción de ABBA, en concreto la melodía de sintetizador del estribillo, aunque no caigo en cuál. ¿Musicalmente qué sonidos os han inspirado esta vez?

ABBA seguramente han sido una influencia aunque no ha sido intencionado, ya que básicamente han escrito algunas de las mejores melodías de la historia. Siempre me han inspirado Bruce Springsteen, The Smiths, U2… También hay momentos muy Beatles en el disco. A la vez hemos buscado cosas que sonasen un poco a Peter Gabriel, Björk… y en el lado más pop nos han inspirado The Weeknd o Ariana Grande, a la que escuché mucho de camino al estudio.

‘You’re Not Home’ es un inicio de disco muy atmosférico, con esa caja de música de fondo… Me recuerda un poco a Sigur Rós, aunque en vuestro estilo.

Esta canción solo tiene 2 acordes, lo cual para mí no es habitual. La maqueta es muy inmediata, y fue David Kosten quien tuvo idea de transformarla en lo que es ahora. Nos inspiró una canción de Peter Gabriel llamada ‘San Jacinto’ que tiene un sonido muy cíclico y minimalista, y terminamos con una introducción para el álbum muy atmosférica, con muchos sonidos y elementos cortapegados y reproducidos a la inversa. Se compone de capas y capas de sonidos muy diferentes. Es larga y atmosférica, por eso pensamos que era una buena introducción para el disco.



‘The Way I Feel’ es el single principal. ¿Es cierto que te costó horrores componerla? Es muy pegadiza. ¿Cómo conseguiste terminarla?

Tenía la melodía pero no sabía como terminarla… El conjunto me parecía un poco cursi… Entonces tuve la idea de que hablara sobre salud mental. Quise que hablara sobre mi reacción psicológica ante cosas que me han pasado en el ultimo par de años. ‘The Way I feel’ es especial porque se ha convertido en un himno para la gente.

“Mi versión favorita de ‘Somewehere Only We Know’ es la de Lily Allen, es diferente y realmente ella la lleva a su terreno… y también es la única vez que hemos sido número 1 en Reino Unido”

‘Chase the Night Away’ suena esperanzada. El disco no es que sea oscuro, pero las letras sí pueden serlo bastante. ¿Buscabais un contrapunto de luminosidad?

Definitivamente aunque creo que hacemos eso de manera instintiva, es una cosa muy británica. Si escuchas a los Beatles o a los Smiths, muchas de sus canciones son melódicas y pegadizas, casi infantiles, pero las letras son súper densas y oscuras. Yo crecí escuchando este tipo de música en la que conviven grandes melodías con letras muy intensas, por eso digo que no es una decisión consciente… Por otro lado, al final del disco sí queríamos que hubiera algo de luz porque la vida al fin y al cabo es así. Hacer un disco va sobre evolucionar, madurar…. Vives momentos oscuros, aprendes sobre ti mismo, conoces a gente nueva… y a veces surgen cosas buenas de los traumas que vives en la vida. ‘Chase the Night Away’ es una canción de amor con mucha esperanza porque va sobre intentar estar bien después de toda la mierda. Es una canción muy romántica.

¿Qué opinas de las versiones que se han hecho de ‘Somewhere Only We Know’? Lily Allen la llevó al número 1; también Kacey Musgraves, ganadora del Grammy a Album del año, la ha versionado… Al final es vuestra canción más reconocida.

Es un honor cuando la gente versiona nuestras canciones, nos hace sentir muy bien . Todos tenemos egos delicados, y que haya gente que cante tus canciones demás de las suyas es halagador. Por supuesto Kacey es una absoluta estrella y su versión es preciosa, pero probablemente mi versión favorita es la de Liy Allen, es diferente y realmente ella la lleva a su terreno. Curiosamente esa versión es la única vez que hemos sido número 1 Reino Unido (ríe).