Mourn / Mixtape

El concepto de ‘Mixtape’ de Mourn no es el que solemos entender en el mundo de la música urbana. Ahora como trío y fichado por Subterfuge, el grupo catalán formado por las guitarras y voces de Jazz Rodríguez Bueno y Carla Pérez Vas y el bajo de Leia Rodríguez (la batería en el disco es cosa de Antonio Postius) pasa página y se entretiene con un disco de versiones que culmina con dos canciones propias. En su empeño por nadar a contracorriente, hay edición física de esta “Mixtape” y además el libreto trae las letras de todas las pistas, propias y ajenas.

Lo primero que hay que elogiar de las 8 versiones es que no se han ido a lo típico. Hay un tema del que fuera el único álbum en solitario de Chris Bell, más conocido por su trabajo en Big Star a principios de los 70, y ni siquiera es de los más populares; conviven grupos tan dispares como Come y Hüsker Dü, aparecen The Cure pero no es con ‘Friday I’m In Love’ sino con ‘Jumping Someone Else’s Train’; y Echo and the Bunnymen, pero no con ‘The Killing Moon’ sino con ‘Over the Wall’. El tratamiento dado a las canciones a veces tampoco es el esperado: aunque la “mixtape” empieza salvaje con la versión de ‘William’ de Come, después los referentes sonoros parecen grupos de indie rock que no están aquí explícitamente homenajeados, como Sonic Youth, Yo La Tengo o Hole (la versión de ‘Via’ de dEUS), y muy especialmente los Pixies (la versión de ‘I Got Kinda Lost’ de Chris Bell, que merece mucho la pena rescatar) y Siouxsie.

A Siouxsie & The Banshees suena mucho el final de ‘Over the Wall’ y el desarrollo de ‘The Fire’ de The Sound, mientras en la adaptación de ‘Color Me Impressed’ de The Replacements encontramos juntas la energía del punk y la efectividad del pop. Y es que Mourn, sin renunciar a su estética rockera, han querido sacar brillo a las melodías, logrando subrayar el estribillazo de ‘Whatever’ de Hüsker Dü, que desde ya no debería faltar en sus conciertos. ¿Qué pasa con sus dos temas nuevos? ‘Sorpresa’ es un entretenimiento de un minuto que proclama “una cançó, una festa!” (recordando a su disco llamado ‘Sorpresa Familia‘), mientras ‘Angines’ cierra esta colección de canciones sin decir demasiado sobre qué nos deparará el futuro del grupo.

Calificación: 6,7/10

Lo mejor: ‘Jumping Someone Else’s Train’, ‘Whatever’, ‘The Fire’, ‘I Got Kinda Lost’

Te gustará si te gusta: Pixies, Siouxsie and the Banshees, Belako

