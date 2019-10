Zahara: “Iván Ferreiro tiene un imán para el desastre, y yo otro, y ese caos me pone cachonda”

Zahara e Iván Ferreiro convocan a la prensa en él ático del Hotel Riu de Plaza de España, que ha reabierto este verano, ofreciendo unas impresionantes vistas de 360º a todo Madrid. Pero Zahara dice que solo tiene ojos para Iván. Tal es la ilusión que le hace presentar el concierto conjunto que ofrecerán ambos el 20 de diciembre en el Pabellón 8 de IFEMA en Madrid. No tocará uno y después la otra o viceversa: será un repertorio conjunto en el que ambos integrarán sus composiciones mutuamente. Foto: Wilma Lorenzo.

Sobrevuela entonces en la sala la complicidad entre ambos. Iván Ferreiro dice que tiene ganas de cantar la de “miau, miau” (‘Hoy la bestia cena en casa’), pero se negará a bailar: “Verme bailar no es muy divertido. Si no memorizo mis letras, cómo voy a memorizar un paso de baile”, reconoce antes de proclamar el teleprompter su “mejor amigo”. Zahara, que ya ha versionado a Ferreiro varias veces, afirma que con “pocos músicos” se atrevería a hacer algo así, pero que con él va “sin miedo a tirarse a lo que sea”. Bromea en otro momento: “Iván tiene un imán para el desastre, y yo otro. Ese caos me pone cachonda”. Será un concierto único porque Iván va a retirarse “un año y medio o dos” para descansar primero y escribir otro disco después. Las entradas salen a la venta este viernes, con una oferta especial para los 1.500 primeros compradores. Tenemos ocasión de hablar un rato tanto con Zahara como con Ferreiro.

Zahara, no has mirado las vistas, has dicho en la rueda de prensa que has ido directamente a abrazar a Iván. ¿Cuándo te hiciste tan fan?

Zahara: “Obviamente conocía a Los Piratas, pero me daban igual de adolescente. No me pilló en la época loca de conectar con ellos. ‘Años 80’ ahí estaba, pero sin más. Fue con ‘Las 7 y media’ (2006), me tocaban todas las canciones. Yo vivía en Granada, venía a Madrid con mi discman de pilas y el paquetes de pilas, porque aquella mierda necesitaba 4 pilas; me iba a la Fnac, me compraba un CD o dos y a la vuelta lo escuchaba. Estuve varios viajes escuchando solo ese disco”.

¿Luego cuando lo conociste no te daba miedo que te decepcionara?

Zahara: “No, porque he tenido la suerte de conocer a tanta gente del mundo de la música que admiraba desde muy pequeña, como para no hacerme ilusiones con nadie y también para pensar que las personas son personas más allá de las canciones. Me daba igual cómo fuera. Lo que me gustó es que me ha caído muy bien, y me ha parecido precioso cuando hemos hecho cosas juntos. Igual si me hubiera pillado a los 16 años, de ir a todos los conciertos, ver todos los vídeos, y al haberlo conocido hubiera sido un gilipollas, pues habría dicho “me ha roto el corazón”. Pero me pilló ya con 20, 21 años, y estaba en otro sitio”.

Tú, Iván, ¿qué es lo primero que escuchaste de Zahara?

Iván: “Fue una versión mía en internet”.

Zahara: “¡Es verdad! ¿’Ciudadano A’?”

Iván: “Creo que sí. Trasteando, y luego la conocí unos meses más tarde. Charlamos y ya estaba dentro de mi vida. Yo creo que la primera vez que coincidimos fue en un festival que se hizo en Salamanca…”

Zahara: “… Y Valladolid (NdE: TwoDay Festival)”.

Iván: “Estaban Christina, La Bien Querida, Sidonie… era un festival nuevo que luego ya no se hizo más. Recuerdo llegar a la prueba y ella estaba probando. Charlamos un poco y ya estábamos como todos juntos. Y desde ahí ya nos hemos ido viendo sin parar”.

¿Por qué disco ibais?

Zahara: “Por ‘La fabulosa historia'”.

Iván: “Yo creo que por ‘Mentiroso'”.

“Somos más cantantes y autores que cantautores. No tenemos mucho que ver con la idea primigenia de cantautor”

¿Qué te ha parecido la deriva de Zahara hasta llegar al pop electrónico, Iván? Al veros en el cartel de este evento, la primera impresión es que sois dos cantautores, pero en realidad los dos hacéis cosas ya muy de banda.

Iván: “Somos más cantantes y autores que cantautores. No tenemos mucho que ver con la idea primigenia de cantautor. Creo que en el fondo ella siempre ha querido tener una banda. Nuestras referencias musicales son más grupos de pop, rock, como lo llamemos. Somos dos amantes de las canciones más allá de la forma que tengan. Yo creo que ella tocaba la guitarra al principio porque eran los medios que tenía”.

Zahara: “Cuando escribo a guitarra o ahora a piano ya estoy viendo todo. No el arreglo, pero sí si hay bombo, un sinte machacón, si la canción es cañera…”

Iván: “Su camino ha sido increíble, ha ido construyendo una manera de escribir, cada año tiene una cosa en la cabeza y la va desarrollando, la forma en que graba y cómo toca… Este año por fin ella tiene la gira que necesitaba tener hace mucho rato. Hasta ahora ha sido una superviviente que ha sabido amoldarse a lo que tenía y ahora tiene las posibilidades de hacer las cosas como quiere hacerlas”.

No vais a tener un momento cantautor con la guitarra en este concierto…

Zahara: “En Bilbao hicimos como una obra de teatro, un evento con público, en el que gente contaba cosas, había un versolari, una actriz, una charla, hacíamos canciones con piano o guitarra… Y ya pasaba esto, un poco “el momento cantautor” de dos personas en un piano. Pero estaban pasando todo el rato cosas mágicas a la vez, con las voces, yo iba leyendo, hacía un arreglo, nos mirábamos, me reía, subía mi tono, hacía un arreglo como gritando…”

Iván: “Nuestras canciones no son muy de cantautor. Nuestro discurso no tiene que ver con los cantautores. “Cantautor” es una palabra ambigua. Yo siempre digo que o soy cantante o soy autor. Cuando escribo nunca pienso que lo voy a tener que cantar”.

Zahara: “Yo digo a veces que si lo pensara, lo haría mejor (risas)”.

Iván: “Cuando canto, ni pienso en la letra. Ella piensa más…”

Zahara: “Es verdad que no estoy pensando en cada frase, pero sí estoy en el “mood”. Sí tengo evocaciones de qué me llevó a escribirla”.

Iván: “Para mí cantar es algo físico, no pienso sobre la letra. A veces por lo que canta el público”.

Zahara, tú has hecho un disco de pop electrónico, pero sigues metiendo el momento cantautora tú sola de ‘Café Verbena’, que es un poco El Club de la Comedia.

Zahara: “Sí, pero ahora ya lo he eliminado en este nuevo periodo de mi vida, por mi nueva situación sentimental. Dejémoslo ahí. No estoy muy por el ‘Café Verbena’ ahora mismo, y fíjate, ni por comunicar. Los “speeches”, los monólogos… tienen que ver con mi estado vital y con mi estado… no de felicidad, porque ahora me siento que estoy feliz, sino como que tengo que tener una energía muy para eso, que ahora no tengo. Iván dice que él no habla en los conciertos, solo está con la música. Y cada vez estoy más en eso. Es verdad que luego me pica el niki y hablo. Al final tengo que hacer lo que me apetece, y si estoy tensa con la parte musical me pongo a hablar porque hablar me relaja…”

Iván: “Ella tiene una banda muy buena y yo también. Cuando tienes una banda que solo te da placer, te está salvando el culo todo el rato. Al principio los llevas donde tú quieres y tienes cosas que contar, pero al final todos tiramos un poco a dejar el protagonismo a la banda”.

Zahara: “Antes tenía el “speech” en medio del concierto, pero en la nueva gira de salas, ahora hago al principio una sola, y ya es como: “empieza el bolo, no me pidáis más cancioncitas sola””.

León Benavente nos hablaban de cómo se están haciendo producciones muy potentes en España, ¿habéis pensado algo a nivel espectáculo o iluminación?

Iván: “No hemos llegado a ese punto todavía”.

Zahara: “Va a basarse todo en el repertorio. Con Iván tengo en común que nos flipa ante todo la canción, es la perfección artística. Vamos a prestarle mucha atención a eso”.

Iván: “Tendremos nuestros técnicos de luces. Cuando tengamos una línea de canciones, que hablen entre ellos”.

Zahara: “No es como un concierto de los míos. Se van a aportar cosas, pero que las luces no distraigan. Habrá “momentos” seguramente, pero en este bolo para mí no es la prioridad”.

¿Este concierto de repertorio conjunto nunca ha sido un concierto de primero uno y luego la otra?

Zahara: “Nunca”.

¿Quién va a hacer el cierre del concierto? Porque el de Zahara es apoteósico ahora mismo…

Zahara: “El suyo también”.

Iván: “Tenemos buenos cierres”.

Zahara: “Tenemos que pelearnos. Algo hemos comentado”.

Pero Iván, ya has dicho que no bailas, ¿cómo vas a superar eso?

Iván: “Yo voy a la maquinita, muevo la cabeza, hago que toco una ruedita…”

Zahara: “A ver, yo creo que de los tuyos alguno puede bailar”.

Iván: “A ver…”

Zahara: “Yo creo que Martín”.

Iván: “El único…”

Zahara: “Con uno al lado me conformo”.

Iván: “No veo a Amaro bailando”.

Zahara: “Incluso Emilio un día tonto”.

Iván: “Igual te dice que sí y luego no baila”.

Zahara: “Igual no me coge el teléfono”.

Iván Ferreiro: “Los músicos buenos son los que no necesitan ensayar demasiado. No sabes lo coñazo que es ensayar algo que ya te sabes”

Iván, has dicho que odias ensayar, ¿no puede ser eso una bomba para vuestro concierto? ¿Has hecho cosas parecidas con otros músicos?

Iván: “Hice lo de Leiva y es un coñazo. Él ensaya muchísimo. Soy buen amigo y yo voy y ensayo, pero no estoy disfrutando. Soy buen chaval y voy y hago la mandanga, pero no es lo mío ensayar. No me divierte. A mi banda no le gusta mucho ensayar. Su trabajo (el de Zahara) y el mío no es mucho de ensayo. Hay que saberse la canción y ya está”.

Zahara: “Hay que trabajar mucho cada uno, tener muy claro qué va a pasar. Me iré a su casa, a tocar las canciones él y yo…”

Iván: “Es más interiorizar las canciones que ver unos parámetros de ensayo. En cuanto me ponga con su canción y vea que estoy más cómodo con esta parte… Que al final me lo saltaré y cantaré en otra… Los músicos buenos son los que no necesitan ensayar demasiado. No sabes lo coñazo que es ensayar algo que ya te sabes”.

Zahara: “Lo que mola de nosotros es que haya libertad. No improvisación. O improvisación bien entendida. Yo me sé su canción, y él la mía. Pero eso si lo ensayas demasiado es un asesinato. Es verdad que en Noches del Botánico yo llevaba todo muy ensayado y muy medido, pero esto viene de otro sitio, de preparación interna”.

Iván: “De currar cada uno en casa”.

Zahara: “Y de una vez allí estar leyéndonos”.

Iván: “Antes preguntabas por el espectáculo. Habrá una pantalla, pero van a ser más importantes las miradas y los gestos que si ponemos cuatro visuales”.

Esto se presenta como un show único. Iván dice que después de esto se retira “un año y medio o dos” por razones de agotamiento. ¿Tú, Zahara, estarías más abierta a añadir un Barcelona o llevarlo a un festival? Con todo el currazo que va a ser…

Zahara: “Yo creo que esto tiene que ser esto, y en los festivales puedo invitarlo a cantar y va a ser mucho más guay, porque haría 3 canciones en vez de 1. Como con Santi Balmes, que en Barcelona salió conmigo y cantó ‘Lucha de gigantes’, ‘Guerra y paz’ y ‘Domingo astromántico’. Las 3, que es algo que no habíamos hecho nunca. Sería igual: coger las 3 que más nos flipen. Repetir esto tal cual creo que no se debe”.

Iván: “A menos que nos den muchísimo dinero (risas). ¡Igual no quiero tanto irme de vacaciones!”.

Iván Ferreiro: “Necesito parar a nivel físico y mental, me noto muy cansado (…) Escribes mejor cuando descansas, y que descanse la gente de uno también está bien”

¿No vas a hacer festivales este año y medio, Iván?

Iván: “En principio no voy a hacer nada. Necesito parar a nivel físico y mental, me noto muy cansado. Tengo tendencia a seguir, pero en la oficina y en casa ya me dicen: “Te notamos cansado”. Y desde que tengo fecha de parar, me noto más cansado todavía. Necesito volver a mi vida diaria. Tengo ganas de hacer recados, eso que es un coñazo… (risas)”.

Zahara: “Yo de colocar ropa en el armario. De colocar la maleta aunque fuera 15 días”.

Iván: “Yo de poner los cables del equipo. Poner el HDMI… Yo nunca había descansado hasta que hace poco estuve 2 años. Al principio fue un infierno, el primer mes y medio. ¿Tú sabes la tele que ponen los viernes y los sábados? Flipas. Pero llegué revitalizado a la gira siguiente. Escribes mejor cuando descansas, y que descanse la gente de uno también está bien.