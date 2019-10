Lana Del Rey piensa ya en un “disco conceptual de versiones” y su posible título… tras versionar a Joni Mitchell en directo

Lana Del Rey ha conseguido uno de los mayores éxitos comerciales de su carrera gracias a ‘Doin’ Time’, su versión de ‘Summertime’ de Sublime. Por esta razón, LA Times, que acaba de entrevistarla, le ha preguntado si le gustaría grabar más versiones, a lo que Lana ha contestado de la forma más Lana posible: le gustaría, y de hecho tiene hasta un disco pensado.

La autora de ‘Venice Bitch’ explica: “en algún lugar de mi cabeza ya estoy coordinando un álbum conceptual de versiones llamado ‘Pacific Blue’. Sería una cosa muy modesta, con cosas acústicas de Beach Boys, Elvis Presley, Chris Isaak…” Y ojo porque comparte una interesante reflexión sobre esta idea: “la gente suele pensar que tu carrera está acabada cuando grabas un disco de versiones o un disco navideño, pero mis amigos músicos y yo estamos haciendo versiones todo el rato. Probablemente tendríamos este disco hecho en una semana”.

La pregunta de LA Times a Lana era oportuna pues ‘Doin’ Time’ no es la única cover que la cantante ha publicado oficialmente en los últimos meses: a esta hay que sumarle ‘Season of the Witch’ de Donovan, en este caso para una película. Y además, sus declaraciones no pueden ser más puntuales pues la cantante acaba de versionar a Joni Mitchell durante su gira. La canción escogida ha sido ‘For Free’, del álbum ‘Ladies of the Canyon’ (1970). Parece que además de ‘White Hot Forever’, anunciado el mismo día de lanzamiento de ‘Norman Fucking Rockwell!’, Lana tiene más música en sus planes…