Por qué ‘When I Get Home’ de Solange es uno de los discos más interesantes de 2019

Solange publicaba a principios de año su cuarto disco de estudio ‘When I Get Home‘, un trabajo que fascinaba a unos y disgustaba a otros, pero que ponía de acuerdo a todo el mundo en que no era lo que se esperaba de la artista tras el éxito de crítica y de reconocimiento de la industria (‘Cranes in the Sky’ ganaba un Grammy) de ‘A Seat at the Table‘, disco que además alcanzaba el número 1 de ventas en Estados Unidos. Al contrario, ‘When I Get Home’ alcanzaba el número 7, pero se desplomaba a las semanas siguientes y, sobre todo, era uno de esos trabajos obtusos capaces de crear una división radical entre el público que se acercaba a él.

Sin embargo, ‘When I Get Home’ ha terminado revelándose como un trabajo que descubrir con el paso de los meses. Sus escuchas en Spotify demuestran que sus fans lo han seguido disfrutando sin dejar de lado los singles de ‘A Seat at the Table’, y, personalmente, ha sido uno de los discos que más adicción me han creado en 2019 a la hora de escucharlo de principio a fin, de sumergirme en la experiencia sonora que ofrece al margen de los posibles singles. Aun sin cambios de opinión drásticos respecto a la crítica de ‘When I Get Home’ que yo mismo redacté para esta web, la estructura del álbum, compuesto por canciones muy breves e interludios que fluyen sin cortes, ha terminado siendo una de sus mayores virtudes contra todo pronóstico, y dentro de su aproximación radicalmente experimental al R&B contemporáneo, hace una exploración exquisita y arriesgada de las melodías y la producción, que no tantos artistas pop se atreven a explorar quizá por miedo a ser incomprendidos.

Aún es pronto para decidir cómo será recordado ‘When I Get Home’ en el futuro, si como uno de los discos fundamentales en la carrera de Solange o una simple curiosidad, si como uno de los trabajos más importantes de 2019 o una obra abocada al culto de unos pocos fans. ¿Puede incluso que termine resultando un trabajo en las direcciones artísticas futuras de su hermana? Mientras, Solange ha querido terminar el año recordándonos que ‘When I Get Home’ al menos sí es uno de lo discos más interesantes que han salido este año, aunque solo sea por la diversidad de opiniones que ha generado, y se ha pasado por el programa de Jimmy Fallon para interpretar en vivo una selección de sus pistas.

El propósito de la visita de Solange a la tele ha sido anunciar la llegada la semana que viene, a todas las plataformas de streaming, de la versión “corte del director” de la película de ‘When I Get Home’, que se estrenaba junto al álbum a principios de año. Pero su actuación, que, como de costumbre y como se vio en el Primavera Sound, alterna lucimientos vocales con coreografías entre bobas y atléticas, haciendo parecer a la artista un cruce entre Minnie Riperton y Meredith Monk, también sirve para recordar que el directo de la hermana Knowles es tan singular como su propia música. Y en este “medley” en el que suenan varias pistas del álbum, entre ellas una ‘Almeda’ que produce probablemente el instante cumbre de la actuación con su momentazo “black class”, Solange demuestra que la entrega absoluta a tu arte puede ser comprendida por cualquiera, aunque el producto en sí divida.