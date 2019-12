De Chic a Chk Chk Chk, de Chicks on Speed a Da Chick

Da Chick es el proyecto de la artista portuguesa Teresa de Sousa que, inspirada por la escena disco-punk y New Wave de finales de los 70 y el primer hip hop, debutaba en 2012 con el EP ‘Curly Mess’, y después se consagraba en 2015 con un disco tan disfrutable como ‘Chick to Chick’, a los que ha dado continuación este año con varios singles sueltos que estará presentando este domingo 8 de diciembre en Barcelona. Será en la Sala Apolo, en la fiesta navideña Gran Bola de Neu, que incluye actuaciones, dj sets, mercado discográfico, gastronomía, etcétera. Las puertas abren a las 11 y se cierra a medianoche, y también actuarán Albert Pla (12 euros, el resto de actividades son gratis) y Chaqueta de Chándal, que acaban de ser confirmados junto a la artista que nos ocupa.

Por muy tonto que sea el juego de palabras, la música disco de Chic ha influido claramente a Da Chick. Si bien ella apuesta por sonidos más adentrados en los 80 y canciones como ‘Until Night Is Day’ tienen esa influencia del primer hip hop, ‘Excuse Me (While I Kiss the Sky)’ podría ser una de esas pistas con voces femeninas de los de Nile Rodgers, quien parece haber tocado las guitarras de ‘Cocktail’ y producido ‘Do tha Clap’. ‘Chick-A-Boom’ es otra fiesta disco revisitada como por unos Chromeo. En cambio, ‘Funk Call’ presenta un ambiente mucho más turbio a lo Chk Chk Chk, que se transforma casi en una canción de Chicks on Speed al final. Por algo Da Chick fue invitada en cierta ocasión al escenario por la mismísima Peaches.

Por último, los pasos más recientes de Da Chick incluyen temas algo más abstractos, como ese ‘watch me go’ que puede interesar a los seguidores de la última Róisín Murphy. Si bien sabemos que Albert Pla será el encargado de dar el pistoletazo de salida para Gran Bola de Neu con Judit Farrés al piano samples, cajón, clarinete y coros junto al guitarrista Diego Cortés; el resto de horarios -los de las actividades gratuitas- aún no están disponibles. Pronto más información en esta web, donde sí se detalla quién participa en el mercado discográfico, las sesiones de dj’s, etcétera.