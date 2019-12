‘Roxanne’ de Arizona Zervas es el nuevo macrohit mundial que no va a gustar nada a los fans de Police

La única canción capaz de derribar ahora mismo a ‘Tones and I’ del número 1 global de Spotify no es lo nuevo de The Weeknd, sino ‘Roxanne’ de Arizona Zervas. ¿De dónde ha salido esta persona que ya ha sido número 5 en Estados Unidos y número 7 en Reino Unido?

Se trata de un rapero de Maryland de 24 años que ha venido sacando decenas de singles desde 2006 hasta que con este le ha sonado la flauta. ‘Roxanne’ es una amable canción de la vena más popera del trap que se ha viralizado sobre todo a través de la app TikTok. En ella la gente comparte vídeos cortos de playbacks o freestyle -entre 3 y 60 segundos- y se considera responsable de hits tan sonados como ‘Old Town Road’ de Lil Nas X y ‘Truth Hurts’ de Lizzo. Después de esto, las playlists más poderosas de Spotify la han acogido con los brazos abiertos gracias a su melodía precisamente tan amable, que podría ser perfectamente de Post Malone. Sus escuchas se cuentan por millones.

El tema ha hecho acto de presencia hasta en la lista española y hay ‘Roxanne’ para rato. Mientras algunos se llevan las manos a la cabeza pues obviamente pronto para una generación la única Roxanne será esta y no la de Police, Billboard publicaba un interesante análisis sobre el tema preguntando a varios expertos.

Hasta 5 personas respondieron cuestiones como si este será un “one hit wonder”, si habrá remix con famoso o famosa, qué ‘Roxanne’ es mejor o hasta dónde llegará este éxito. Algunos argumentaban que esto no tiene nada de innovador a diferencia de ‘Old Town Road’, que fusionaba rap con country, y otros elogiaban la enorme cantidad de ganchos de la canción. De momento y por si acaso, Columbia ha fichado a Arizona Zervas…





