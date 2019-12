David Bisbal, a lo loco a por las ventas de Reyes, se adelanta a Selena Gomez y Kesha

Pensábamos que los primeros discos mediáticos de 2020 serían los de Selena Gomez y Kesha, en un 10 de enero que ya suena arriesgado para sus arcas y las de sus sellos. En enero se venden muy pocos discos y se corre el peligro de pasar desapercibido primero y luego olvidado de cara a las listas de lo mejor del año. Lógicamente hay excepciones históricas que van desde David Bowie a Adele, pero lo que ha programado David Bisbal es otra cosa.

El intérprete de “Ave María, ¿cuándo serás mía?” ha anunciado que lanza su nuevo disco ‘En tus planes’ en una fecha tan arriesgada como el 3 de enero. Que sí, en España es menos arriesgada porque la Navidad acaba el 6 o el 7 de enero. El disco llega naturalmente el viernes antes de Reyes, yendo a saco a por esos compradores potenciales, realmente difíciles de calcular durante ese fin de semana en este momento de la industria.

Aunque en España pueda ser fácilmente la semana en la que más álbumes se venden, la fecha es extraña pues renuncia a la llegada de Papá Noel, cada vez más popular en nuestro país, y a toda la campaña navideña… que no, no dura solo 3 días. Aparte de no haber llegado a tiempo para el Black Friday, el disco de Bisbal llamado ‘En tus planes’ renuncia a todas las ventas potenciales entre 22 de diciembre y 3 de enero. Es decir, si aparece en un especial de Nochebuena o Nochevieja, el álbum no estará de hecho en las tiendas para ser comprado.

A falta de averiguar si ‘En tus planes’ se ha retrasado por problemas de producción o de fábrica o es una nueva estrategia de Universal para capitalizar la atención mediática en los primeros días de enero, sí sabemos que el disco contendrá sus aproximaciones a los sonidos actuales: ‘A Partir de Hoy’ con Sebastian Yatra (su canción más popular, con diferencia), ‘Perdón’ con Greeicy Rendon, ‘Bésame’ con Juan Magán y ‘Abriré la Puerta’ con Alejandro Fernández. De momento, el disco no puede encargarse en iTunes. ¿Estará realmente terminado?