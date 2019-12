Edwyn Collins / Badbea

Actualmente coinciden en el mundo del pop dos generaciones de seguidores de Edwyn Collins: aquellos que vivieran de primera (o segunda) mano sus años dorados con Orange Juice y sus primeros pasos en solitario, cuyo elegante jangle pop ha marcado a fuego a numerosas bandas británicas; y aquellos que le conocieron a raíz de ‘A Girl Like You’, un insospechado éxito global. Pero hay algo que une a todos ellos: por lo que recordaremos al escocés dentro de (ojalá) un par de décadas, será por la lección de vida que nos ha dado a todos desarrollando su carrera musical con más pasión y fervor que nunca, a pesar de las limitaciones físicas que le dejó una doble embolia en el año 2005.

Desde entonces, además de un par de documentales con sus bandas sonoras, ha publicado cuatro álbumes de estudio: ‘Home Again’ (2007, aunque este había sido compuesto y grabado en su mayoría antes del incidente), ‘Losing Sleep’ (2010), ‘Understated’ (2013) y, hace unos meses, ‘Badbea’, uno de los discos que mejor reconocimiento crítico ha cosechado en 2019. No es para menos, porque nos muestra a Collins en un estado de forma creativo envidiable. En él, apoyado en sus colaboradores más frecuentes –Sean Read (Dexys, Beth Orton, Graham Coxon), y Carwyn Ellis (de Colorama, músico también para Roddy Frame o Sarah Cracknell)–, logra hacernos olvidar casi del todo que estuvo al borde de la muerte y sus secuelas pudieron ser mucho peores.

Y es que temas como ‘It’s All About You’, ‘In The Morning’, ‘I Guess We Were Young’, la funky (incluso un puntito LCD Soundsystem) ’Glasgow To London’, ‘Tensions Rising’ (con su sofocante solo de saxo) o ‘Sparks The Spark’ suponen irresistibles invitaciones a bailar con su reconocible esmero en mezclar la fuerza del rock henchido de fuzz con la vibración del northern soul, que nada tiene que envidiar a la faceta más aguerrida de Mark Oliver Everett, por ejemplo. Incluso en el single ‘Outside’ se marca una aproximación al punk bastante enérgica. En casi sus antípodas, delicadas preciosidades como ‘It All Makes Sense to Me’, ‘Beauty’ y ‘Badbea’ ejercen de perfecto contrapunto, logrando un fantástico equilibrio global que solo mengua con cortes menores como ‘I Want You’ o ‘It’s Ok Jack’.

En ocasiones las mermas en su dicción emergen, claro, pero eso le da casi más singularidad a su ya característica voz. Es otra muestra de su capacidad de superación y su envidiable vitalismo. De hecho, aunque el título del álbum y la bonita canción final es un guiño a una pequeña población de las Highlands donde vivió su abuelo toda su vida y él conoció ocasionalmente en su infancia, ‘Badbea’ está lejos de ser un disco que mire al pasado con nostalgia. “Trata sobre mirar hacia adelante, creo”, reflexiona el autor respecto al disco. “Estoy feliz. Contento con la vida”. Edwyn Collins es mucho más que un superviviente, como muestra el hecho de que acaba de publicar otro disco más (la BSO de la película ‘Sometimes Always Never’, firmada junto a Sean Read). Porque vive esa vida, tal y como ha venido, con fuerza.

Calificación: 7,7/10

Lo mejor: ‘It’s All About You’, ‘I Guess We Were Young’, ‘In The Morning’, ‘It All Makes Sense to Me’, ‘Glasgow To London’

Te gustará si te gustan: Richard Hawley, Roddy Frame, Robert Forster, The Divine Comedy

