Anna Calvi cancela su concierto en Madrid de este jueves

Anna Calvi ha anunciado la cancelación del concierto que iba a realizar este jueves 12 de diciembre en la sala Independance de Madrid. Representantes de la artista han comunicado que esta decisión se ha producido “por causas fuera del control de Anna, que le impiden actuar este jueves en Madrid”. En un comunicado, la promotora Houston Party lamenta “profundamente las molestias que esta circunstancia pueda causar a los seguidores de Anna Calvi” e informan de que “el importe de las entradas ya adquiridas para esta actuación será reembolsado a los poseedores de las mismas en los puntos de venta donde las compraron”.

El disco que Calvi presentaba en Madrid es por supuesto ‘Hunter‘, que este año ha sido nominado al prestigioso Mercury Pize (ganado por el rapero Dave). El tercer trabajo de la rockera británica se editaba a mediados de 2018 con intención de cuestionar en muchas de sus canciones los roles de género. Algunos de sus temas destacados eran ‘Hunter’, ‘Eden’, ‘Wish’ o ‘Don’t Beat the Girl Out of My Boy’.

Calvi se daba a conocer en 2011 con su debut homónimo y en 2014 lanzaría su segundo largo, ‘One Breath‘. Con un sonido que en ocasiones ha podido recordar al trabajo de PJ Harvey o Nick Cave, la artista se ha hecho un nombre con temas como ‘Strange Weather’, ‘Suzanne & I’ o ‘Eliza’, y más tarde con varios de los singles procedentes de su tercer disco, en especial ‘Don’t Beat the Girl Out of My Boy’, que presentaba en la gala del Mercury.