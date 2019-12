MGMT abandonan el friquismo de su etapa anterior y entregan la sobria ‘In the Afternoon’

MGMT obraron un milagro en 2018 al publicar uno de los mejores discos de aquel año cuando todo el mundo les daba por acabados. Aunque tiene toda la pinta que Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser jamás dejarán de ser recordados por la gran audiencia por ser autores de ‘Kids’, ‘Time to Pretend’ y ‘Electric Feel’, ‘Little Dark Age‘ lograba hacerles recuperar a parte del público perdido por el disco anterior gracias sobre todo a sus estupendos cuatro singles: ‘Little Dark Age’, ‘When You Die’, ‘Me and Michael’ -la 11ª mejor canción de 2018 para esta redacción- y ‘Hand it Over’.

Sin que esté de más recordar que ‘Congratulations‘ era un gran disco, y cuando ‘MGMT‘ parece más que nunca abocado al olvidado pese a lo divertido que eran el single ‘Your Life is a Lie’ y su loco videoclip, MGMT siguen con su carrera y tras sorprender con ‘Little Dark Age’, se animan a lanzar un single suelto cuando está a punto de terminar el año. Se trata de ‘In the Afternoon’, que traerá la cara B ‘As You Move Through the World’ dentro de un 12″ que se pondrá a la venta en marzo de 2020.

‘In the Afternoon’ puede que no suponga una novedad en el repertorio de MGMT por su exploración reiterada en el sonido del folk-rock psicodélico de los 60, pero su sobriedad desde luego parece querer alejarse de los elementos más frikis de ‘Little Dark Age’. Es una canción bastante seria y su videoclip, dirigido por ellos mismos, tampoco es un alarde de creatividad. Más que nada sirve para poner fondo visual a una canción que puede llegar a pegarse gracias a sus repetidos “somehow it’s all the same” y “a kid in a candy store”.