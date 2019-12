Más madera para el Billboard de álbumes: Youtube contará desde 2020

En un intento por adaptarse a los nuevos tiempos, el Billboard 200 se rige desde hace unos años por nuevas normas que incluyen el streaming, como es obligado. A diferencia de la lista británica, que impide que un par de canciones (los dos singles más escuchados) contabilicen para la lista de álbumes, el listado estadounidense cuenta la reproducción en bucle de hits sueltos para la elaboración de su lista de discos. El resultado es que la tabla de álbumes se asemeja poderosamente a la de singles.

Lejos de retractarse, el Billboard 200 incluirá desde el 3 de enero de 2020 los streamings de Youtube. También incluirá las reproducciones de videoclips de Apple Music, Spotify y Tidal. De esta manera, la reproducción de un videoclip suelto en bucle contará para la lista de álbumes, aunque el espectador de dicho vídeo desconozca la existencia de dicho álbum, como viene sucediendo con las plataformas de audio. La única buena noticia es que no contarán los vídeos “fan made” ni los memes, solo los oficiales.

En la semana que acaba de terminar, The Who han tenido el disco más vendido en Estados Unidos, con 90.000 álbumes copias vendidas de su esperado regreso, pero según Hits Daily Double el número 1 será Roddy Ricch, que ha vendido únicamente 2.500 unidades pero sumará 98.000 puntos de streaming. Evidentemente hay que adaptarse a los nuevos tiempos, pero es que Roddy Ricch no ha arrasado en streaming: no tiene las 16 canciones de su disco à la Drake en el top 200 de Spotify, sino solo 4, principalmente los 2 singles de adelanto, ‘Start Wit Me’ y ‘Tip Toe’, y 2 temas que sí han calado esta semana, ‘The Box’ y ‘Peta’. Las otras 12 canciones no están siendo un éxito en Estados Unidos: ¿cómo puede ser entonces este el álbum número 1 en América? ¿No sería más justo que esos 4 temas entraran en el Billboard Hot 100 y el disco simplemente en el top 10?

Con la suma de Youtube, esta manera de beneficiar a los singles de éxito en la lista de álbumes se verá acentuada. En foros de expertos como UK Chart la noticia ha sido recibida por los fanáticos de las listas con unánime desolación. Califican la decisión de “ridícula”. “Literalmente van a contar el éxito de una canción no una, sino dos veces ahora”, indica un usuario, mientras otro indica: “mientras la mayoría de países moderan el efecto de los singles en su lista de álbumes, Billboard va en el camino opuesto”.