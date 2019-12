Alfred García, ridiculizado por su libro de poemas, inspira también mensajes en contra del acoso

Alfred García acaba de publicar ‘Otra luz’, su primer libro. La descripción de Megustaleer.com explica que “este conjunto de poemas, canciones y fotografías de Alfred García son el cuaderno de bitácora de su última gira y de algunas impresiones que tuvo a partir de su participación en Operación Triunfo, Eurovisión y de la creación de su disco ‘1016‘”.

‘Otra luz’ ha sido objeto de bromas y críticas en Twitter a lo largo de la tarde debido a algunos de sus poemas incluidos, como el que ilustra este post o uno en el que el artista repite la frase “no te amo, te odio” varias veces antes de concluir con un directo “fóllame”. El público parece estar entendiendo que, lejos de brillar como poeta, Alfred hace gala de cierta mano inexperta en la materia, al haber querido publicar en su libro versos vacuos y carentes de elemento poético alguno. Así, los usuarios de Twitter han echado la tarde publicando sus propias versiones de los poemas de Alfred o montajes varios con ánimo de ridiculizar el trabajo del cantautor catalán, empleando homenajes a APM o a un popular vídeo de 5 segundos de Vine.

Hay quien se ha explayado más sin embargo, y ha acusado a Alfred de querer “sacar tajada de la poesía vacía a gente a la que no le gusta la lectura y mucho menos la poesía de verdad”. Otros amonestan a la editorial Alfaguara, que edita el texto, por haber aprobado la publicación de “semejante mierda”. Y hay quien es más diplomático: “Tras leer poemas de Alfred García: una parte de mí quiere llorar por ver eso publicado en Alfaguara, una segunda parte desprecia la burla masiva al chaval y no aguanta el clasismo cultural, una tercera parte no entiende la sociedad actual. Las tres me llevan a lo mismo: una tila”. De hecho, un usuario ha denunciado el “bullying” dirigido a Alfred durante el día de hoy, aún reconociendo que el libro puede no haber gustado: “Luego os lleváis las manos a la cabeza con el acoso y el bullying y no os dais cuenta que sois los primeros en hacerlo”. Alfred no ha respondido a las críticas por el momento.

El libro que ha sacado alfredo el de ot pic.twitter.com/l8AoMB9Qvi — M A R Í A (@mariauson__) December 15, 2019

La gracia es que va a ser top, el artista de turno sacando tajada de la poesía vacía a gente a la que no le gusta la lectura y mucho menos la poesía de verdad, solo la que acompañe su foto de instagram llena de indirectas pa' otrxs. En fin. — carmen (@carmensf0416) December 15, 2019

When Alfred Garcia say this, I really feel that pic.twitter.com/8KhtDIweid — 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒐🐉 (@callmemarcoec) December 16, 2019

And they were roomates

Omg they were roomates – Alfred García https://t.co/gMYlkW5IFQ — David (@David_Funkoman) December 16, 2019

tengo

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

muchas

ganas de comerte el coño — ONLY (@puto_only) December 16, 2019

Creo

que mi padre

es un elfo Sí lo es,

sí lo es,

es un elfo. Fóllame Alfred García 2019. — Ignacio (@1Jhuk) December 16, 2019

Pues no me parece tan malo el libro de Alfred García. pic.twitter.com/IGIs1VN5zA — Murcian Canton Memes (@cantonalismemes) December 15, 2019

¿Tienes un chicle?

¿Que si quiero o que si tengo?

Que si tienes.

By Alfred García — 🍒 (@_saraablanco) December 16, 2019

Quiero ser tu Romeo

tú mi Julieta

decirte que te quiero

y chuparte una teta. Alfred García — 🔸 Rú. (@_xFool4U) December 15, 2019

el cielo es azul

el sol no es pequeño

quedamos en un parque

te follo y te preño alfred garcía — Solor Halliwell👠 (@SolorHalliwell) December 15, 2019

lamentable lo de alfred garcía pic.twitter.com/JzQa4I400Q — Jordi (@RRJordi9) December 15, 2019

Ya no es que Alfred no tenga ni puñetera idea de escribir, sino que a UNA EDITORIAL le ha parecido bien publicar semejante mierda — autumn (@beingasalyd) December 16, 2019

Tras leer poemas de Alfred García: una parte de mí quiere llorar por ver eso publicado en Alfaguara, una segunda parte desprecia la burla masiva al chaval y no aguanta el clasismo cultural, una tercera parte no entiende la sociedad actual. Las tres me llevan a lo mismo: una tila. — Lucía Tolosa (@luciadeluna) December 16, 2019